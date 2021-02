Una tre giorni per il Childhood cancer day

Il 15 febbraio è la data scelta dall’Oms per la Giornata mondiale contro il cancro infantile che vede nel mondo protagonista la più grande rete di associazioni di genitori di bambini e adolescenti malati di tumore riuniti del network “Childhood Cancer International”. A promuovere in Italia l’International Childhood Cancer Day è la Fiagop (Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica) .

Quella di quest’anno, ricorda il presidente della federazione Angelo Ricci è un’edizione che si celebra a pochi giorni da quella che definisce una storica vittoria per l’oncologia pediatrica: «La Commissione Europea ha inserito nel Piano europeo di lotta contro il cancro la “Helping Children with Cancer Initiative”, volta a garantire che i bambini abbiano accesso a una rapida e ottimale individuazione, diagnosi, trattamento e cura del cancro pediatrico, un problema di salute pubblica in quanto rappresenta la prima causa di mortalità infantile dopo il primo anno di età – In Italia ogni anno contraggono il cancro circa 1400 bambini e 800 adolescenti. Determinante è stato l’impegno di tutta la comunità dell’oncoematologia europea (associazioni di genitori e di guariti, medici, ricercatori) che ha portato il suo contributo determinante alla stesura di questa nuova pagina».

A causa delle norme anti Covid-19 sono state annullate quasi tutte le manifestazioni pubbliche, presso i poli ospedalieri, e nelle scuole. “Un dovere, quello di adeguarci alle misure di prevenzione e contenimento – fanno sapere dalla federazione – ma anche una nuova grande prova di coraggio che ancora una volta dimostra, se ce ne fosse stato il bisogno, la capacità di resilienza e di adattamento delle associazioni di genitori alle avversità del tempo”.

La Giornata di quest’anno, del resto, si inserisce in un contesto emergenziale di grandi privazioni per i bambini e gli adolescenti in terapia. È infatti da marzo 2020 che di fatto è interdetto l’accesso nei reparti ai volontari delle nostre associazioni, così come le visite ai bambini e agli adolescenti ospedalizzati. “Non possiamo che augurarci che si possa uscire presto da questa bolla surreale e che possano tornare al più presto alla “normalità” di una relazione quotidiana non filtrata dallo schermo di un tablet, che – sottolineano dalla federazione -, per quanto utile, non potrà mai sostituire il calore di un abbraccio reale”.

L’apertura ufficiale delle celebrazioni si terrà sabato 13 febbraio con il convegno online “Riabilitazione No Limits – Ematologia e Oncologia pediatrica: Riabilitazione e sport nel cammino verso la guarigione”, promosso da Fiagop in collaborazione con Aieop. Il convegno sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina Fiagop Onlus (programma dettagliato su giornatamondialecancroinfantile.it).

I lavori sono articolati in due sessioni, una mattutina – più di taglio medico-scientifico – dedicata alla Riabilitazione in ematologia e oncologia pediatrica. La sessione pomeridiana, dal titolo “Dalla riabilitazione allo sport”, sarà dedicata alle testimonianze delle buone pratiche delle associazioni, ed al tema della Riabilitazione al tempo del Covid-19. In chiusura dei lavori si terrà la tavola rotonda “Dalla malattia allo sport: opinioni, esperienze, speranze”. Intervengono in diretta: Giulio Maria Papi, giocatore della Nazionale Italiana di Basket in carrozzina; Luigi Magi, Nazionale Italiana Calcio Amputati; il grande calciatore in erba Gabriele, della scuola Fispes, con i suoi genitori Alessandro Martella e Anna Amato; Paolo Pizzo, Nazionale di Scherma – Gruppo Sportivo Militare “Aeronautica Militare”. Ad introdurli: Luca Pancalli – presidente Cip, Comitato Paralimpico Italiano, Sandrino Porru – presidente Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, - Giovanni Malagò - presidente Coni, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Moderano Valerio Piccioni - Gazzetta dello Sport e Angelo Ricci, presidente Fiagop.

«La malattia tumorale e le terapie necessarie a sconfiggerla possono avere un impatto sulle abilità fisiche e sulle autonomie, andando a limitare la partecipazione e a ridurre la qualità di vita del bambino o dell’adolescente e della sua famiglia. Gli interventi di prevenzione e riabilitazione si pongono come obiettivo la promozione, il mantenimento e il recupero delle abilità funzionali della persona e, in sinergia con gli interventi di attività fisica adattata, migliorano il livello di salute generale, la partecipazione e la reintegrazione sociale dei bambini e adolescenti che affrontano questi percorsi», dichiara Francesca Rossi, Responsabile del Gruppo di lavoro Riabilitazione di Aieop e membro della segreteria scientifica del Convegno.