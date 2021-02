Vita indipendente: se a Lamezia Terme i fondi non si spendono

40.000 euro è la somma che il Comune di Lamezia Terme (CZ), dovrà restituire alla Regione Calabria per la mancata realizzazione delle attività di progetto legate alla vita indipendente delle persone con disabilità per l’annualità 2014.

Il decreto dirigenziale della Regione Calabria N° 511 del 22 gennaio 2021 ha in oggetto il decreto di ingiunzione somme ex artt. 40 bis e 40 ter della l.r. n. 8/2002 ambito territoriale di Lamezia Terme- fondo ministeriale. "progetto sperimentale di vita indipendente" per persone con disabilità - annualità 2014”.

A leggere i preso atto, tenuto conto e considerato, la sonora sconfitta per le buone prassi della Pubblica Amministrazione rilanciano sullo schiaffo morale e civico di tutte le persone con disabilità che dal 2014 ad oggi in uno degli ambiti più numerosi delle province calabresi, quello di Lamezia Terme appunto, non vedono riconosciuto il diritto ad usufruire del programma adottato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con d.p.r. del 4 ottobre 2013.