Suor Dorothy Stang, martire dell’Amazzonia

Ma la mattina successiva, il 12 febbraio 2005, mentre cammina da sola nella foresta, la sua via viene sbarrata da due uomini armati.

Dal borsello di plastica, che porta sempre con sé, estrae mappe e documenti per dimostrare che l’area contesa è stata dichiarata riserva per i poveri senza terra. Uno dei due uomini le chiede se ha un’arma. Lei sorride e tira fuori la Bibbia. “Questa è l’unica arma che ho”, dice, e comincia a leggere dalle Beatitudini: “Beati i poveri in spirito… Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia ... Beati gli operatori di pace; saranno chiamati figli di Dio”.

Quando si volta per ripartire, uno degli uomini la chiama; l’altro impugna l’arma, e mentre la suora si gira, le spara a bruciapelo mentre ha ancora la Bibbia in mano. Continua a sparare, sei volte. Poi i due corrono verso i cespugli e fuggono verso la tenuta di uno dei mandanti.

Guardando indietro, si può dire che tutta la vita di Dorothy ha condotto a quest’incontro, su un sentiero solitario, proprio di quella foresta che lei ha difeso lottando strenuamente. Dov’è iniziato tale percorso? Nella decisione di seguire i contadini sempre più in profondità, all’interno della foresta, e di restare al loro fianco nella lotta per la giustizia? O nella sua risposta, quarant’anni prima, alla chiamata di essere missionaria in Brasile? O forse nella sua risposta di fede a una chiamata ancora precedente?