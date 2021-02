Le proposte di Fish e Fand a Draghi

Accanto agli auguri di buon lavoro, nelle prime dichiarazioni di Vincenzo Falabella e Nazaro Pagano – presidenti di Fish e Fand - in merito all’insediamento del governo Draghi, con un apposito ministero per la disabilità, viene garantita al presidente del consiglio, alla ministra Erika Stefani e all’intero esecutivo la «massima collaborazione nei luoghi deputati, a condizione che, si continui sulla strada delle politiche di mainstreaming e non di interventi parziali e segmentati, che riducono la disabilità a una condizione settoriale»

Le due federazioni – si legge su Fishonlus.it – rilanciano il confronto con il nuovo governo sulle future politiche per la disabilità e sugli aspetti organizzativi e funzionali necessari alla loro realizzazione, perché, “seppure esista già un riferimento ideale e politico nella Convenzione Onu, è altrettanto vero, però, che le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione nella società e a subire violazioni dei diritti umani in ogni ambito della loro vita”.

Nella convinzione che le politiche di rilancio del nostro Paese debbano passare necessariamente per il riconoscimento dei diritti, dell’inclusione e delle pari opportunità per tutti i cittadini e cittadine con disabilità e delle loro famiglie, mentre sta per essere attuato il Pnrr (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in cui i temi centrali che riguardano la disabilità sono deboli, in alcune parti fragili, le due Federazioni ritornano a chiedere, con forza, un immediato ed urgente confronto su diversi ambiti di azione.

Salute

Fish e Fand tornano a chiedere chiarimenti sulla disponibilità dei vaccini, dopo le comunicazioni ufficiali già inviate nelle settimane scorse al Commissario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri e al riconfermato ministro della Salute Speranza, perché diventa sempre più urgente e necessario dare delle risposte e concrete indicazioni alle migliaia di richieste di informazioni che stiamo ricevendo ogni giorno da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Vi è poi la mancata attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e le criticità ancora esistenti nella fornitura degli ausili e dei presidi. Inoltre, occorre garantire la continuità nei percorsi di presa in carico dei “pazienti” cronici complessi, delle malattie rare, potenziando la dimensione di umanizzazione delle cure, promuovendo allo stesso tempo le innovazioni già sperimentate; tutti quei percorsi, cioè, che garantiscono equità di accesso alle cure e sostenibilità, come la telemedicina, la dematerializzazione delle ricette, le modalità di consegna di farmaci a domicilio, solo per citare alcune soluzioni.

Scuola

La scuola deve diventare un luogo che accompagni gli alunni e alunne con disabilità alla vita adulta, inclusiva sia in ambito di lavoro che in quello sociale. Tutto questo sarà possibile se vi sarà convergenza di idee e di programmi tra i due dicasteri: disabilità e istruzione. E proprio perché rifiutiamo l’idea della segmentazione delle politiche, riteniamo, altresì, come urgente, proseguire nella promozione di un nuovo modello qualitativo, e non solo quantitativo, di inclusione scolastica, riconoscendo tutte le figure professionali che a vario titolo operano per tale obiettivo. Fish e Fand, in questo senso, non hanno accantonato la possibilità che si giunga ad una apposita cattedra di concorso per i docenti di sostegno. Per questo, riprenderemo con il neo-ministro Bianchi il confronto sui provvedimenti rimasti sospesi.

Lavoro

Il tema lavoro per le persone con disabilità è un ambito in cui si configura una delle forme più evidenti di discriminazione. Anche perché con il perdurare della crisi economica, l’attenzione è sempre più spostata sulla quantità di lavoro che un sistema economico riesce a produrre, piuttosto che sulla qualità. Ribadiscono Vincenzo Falabella e Nazaro Pagano, i presidenti delle due organizzazioni: «ancora oggi nel mondo del lavoro le persone con disabilità nutrono diffidenza. Sono ben cinque anni che attendiamo che le “Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità” previste dal decreto legislativo n. 151 del 2015, vengano concretamente applicate». E continuano: «per questo ci aspettiamo che il presidente del consiglio, Mario Draghi, la ministra per la disabilità Erika Stefani, ed il ministro del lavoro, Andrea Orlando, possano incontrare al più presto le due Federazioni, per ascoltare le nostre istanze costruttive e propositive e rispondere cosi ai bisogni e alle aspettative dei tanti lavoratori e lavoratrici con disabilità che vivono in Italia, garantendo loro diritti e pari opportunità».

Lotta alla segregazione

Vi è poi tutta la partita dei fondi disponibili. In questo senso, occorrerà da subito investire su una azione sociale che tenga conto della necessaria lotta alla segregazione e del relativo supporto alla domiciliarità̀ (Fondo per la Non Autosufficienza); del supporto ai caregiver familiari (Fondo per la Vita Indipendente); del bisogno di definizione di piani nazionali per avviare processi di de-istituzionalizzazione e di contrasto ad ogni forma di segregazione, con sostegni alla vita autonoma e indipendente. Sostegni, questi, necessari per garantire la scelta di dove, come e con chi vivere, anche in modo supportato, “durante e dopo di noi”.

Infine, vi è l’aspetto rivelante del Secondo Programma di Azione, strumento programmatico formalizzato già da alcuni anni, che investe moltissimi ambiti della vita, e che va quindi attuato con metodo ed impegno. Il programma è stato il risultato di un convergente impegno del movimento delle persone con disabilità e di molti esperti e referenti istituzionali, ed è costato due anni di elaborazione, con indicazioni precise e concrete di cui nessuno, però, ha assunto ancora la regia. Se non ora quando?

Detto in altri termini: occorrerà una sostanziale riforma dell’attuale sistema di welfare, che è attualmente basato principalmente sul sistema di protezione, verso un nuovo modello che sia realmente calibrato sul riconoscimento dei diritti umani, civili e sociali. Per questo è urgente e necessario che l’intero Governo si metta a disposizione da subito per rilanciare le politiche del nostro paese a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, rispondendo adeguatamente alle loro aspettative, bisogni e diritti. Se non ora quando?

In apertura foto di © F.Attili/Ufficio Stampa Palazzo Chigi/Sintesi