Servizio civile, 48 ore in più per candidarsi

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile rende noto che In considerazione dei numerosissimi contemporanei accessi alla piattaforma Dol (Domanda on line), a meno di un’ora dalla prevista scadenza del bando, e delle migliaia di domande caricate a sistema ma non ancora presentate, per permettere a tutti i giovani interessati di candidarsi, proroga di 48 ore la scadenza del bando del 21 dicembre 2020”. Sarà quindi possibile presentare domanda fino alle ore 14 del 17 febbraio 2021.

Tuttavia, si precisa “durante le 48 ore di proroga non sarà più possibile annullare la propria domanda per ripresentarne una nuova”.