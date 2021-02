A Milano non profit e Comune alleati per il sostegno ai nuovi poveri

Ripamonti afferma spiega «come Solidando dunque non abbiamo avuto un picco di afflussi paragonabile a quello della prima ondata, durante la quale abbiamo accolto anche tutte quelle persone che avevano perso i tradizionali punti di approvvigionamento alimentare in città. Premesso questo, abbiamo comunque registrato un incremento di richieste di accesso al market sociale prevalentemente provenienti da quei nuclei familiari i cui membri con un contratto di lavoro precario o in nero si sono nuovamente trovati senza reddito. Parliamo pertanto, come sempre, di famiglie appartenenti alla fascia più debole della popolazione, che abitano in quartieri popolari di Milano, spesso di origine straniera. In termini quantitativi il numero complessivo di persone che ci richiede un sostegno alimentare per motivi riferibili agli effetti sociali di questa seconda ondata pandemica è di pochi punti percentuale (circa il 10%) inferiore a quello della prima ondata. La motivazione di questa leggera flessione probabilmente risiede nella non chiusura delle altre realtà che distribuiscono derrate alimentari gratuitamente in città».

Grazie a Building Hope continua Ripamonti «è stato possibile innanzitutto poter integrare con prodotti normalmente non disponibili presso la nostra realtà (quali per esempio the, cioccolato, miele, pesce e crackers) l'offerta alimentare alle famiglie. A questo significativo arricchimento qualitativo si aggiunge un incremento quantitativo di tutti quei prodotti che con l’Emporio Solidando garantiamo quotidianamente. Tale incremento si traduce nell'opportunità di prolungare nel tempo il sostegno ai nuclei in difficoltà che fanno riferimento a noi».

L’azione Building Hope è quindi un altro tassello che si aggiunge alle azioni del Dispositivo di Aiuto Alimentare già avviate dal Comune di Milano, in linea con le azioni di attuazione della Food Policy, e che sono state riconfermate con un nuovo stanziamento di 700.000 euro a fine 2020, in favore di enti del terzo settore per la distribuzione di beni alimentari nei primi mesi del 2021.