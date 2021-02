Emergency e Casetta Rossa vincono il premio europeo per la solidarietà civile

L’associazione Casetta Rossa, con sede a Roma, vince nella categoria Italia, grazie a "Radio Anticorpi": durante il lockdown il servizio di distribuzione di pasti "sospesi" di Casetta Rossa si è trasformato in una stazione radio, fornendo consigli pratici, notizie, facendo interviste, e soprattutto nutrendo il senso di comunità tra persone che si sentivano abbandonate.

Quando è scoppiata la pandemia Casetta Rossa era in prima linea per fornire aiuto e sostegno alle persone bisognose, grazie ai "pasti sospesi", donati dai cittadini. All'inizio i volontari rispondevano alle chiamate e distribuivano alimenti, ma quando il blocco delle attività economiche ha colpito la comunità, si sono resi conto che non bastava. Molte persone avevano perso il lavoro, gli anziani non ricevevano più assistenza, i nuovi malati Covid erano disorientati, altri si trovavano senza reddito e sostegno economico. Aumentava il senso d'isolamento delle persone. Per riempire questo vuoto, "Radio Anticorpi" ha fornito ogni giorno via Facebook notizie, racconti, interviste in diretta dalle "zone rosse" del nord Italia. Ma anche programmi di storia, arte e musica, e consigli creativi per tenere i bambini attivi e curiosi. Ha puntato su un modo innovativo e creativo di affrontare l'emergenza, coniugando elementi sociali e culturali al servizio delle persone svantaggiate, per suggerire un punto di partenza della società post-pandemica.

«Durante un intervento alla Casetta Rossa, lo scrittore messicano Paco Ignacio Taibo II ha detto: «Abbiamo il diritto di essere stanchi, ma non di arrenderci». È esattamente così che ci sentiamo: stanchi perché lottiamo ogni giorno contro la povertà, la giustizia sociale e la difesa dei diritti civili, ma consapevoli che sia la strada giusta verso un mondo più equo», racconta Maya Vetri, portavoce e iniziatrice del progetto. «Fornire cibo e beni di prima necessità serve per la sopravvivenza, ma vogliamo di più: persone che possano vivere una vita dignitosa fondata sui valori della cultura, della socialità e della libertà di espressione».