Forum delle Diaspore per lo sviluppo sostenibile. Serve maggior ascolto

Poco ascolto e sottovalutazione. Purtroppo, siamo ancora lontani da tale riconoscimento. Forse in buona fede, per mancanza di visione, per paura dell’innovazione a cui si preferisce la più tranquillizzante normalità burocratica, forse anche per una limitata conoscenza della realtà diasporica odierna in Italia. A guidare il cammino del Forum nazionale delle diaspore, in questa fase finale verso la sua costituzione formale, continuano ad esserci persone esterne alle diaspore stesse. Le parole, gli apprezzamenti, le affermazioni sul “rafforzamento del loro ruolo attivo” rimangono tali, offuscate da un grigiore burocratico che deve ora essere superato.

Se è stato inevitabile che in una prima fase le attività fossero sostanzialmente eterodirette, ora non può più essere così. Studiando forme appropriate di comparazione pubblica o altre che ne esaltino la soggettività, occorre che le organizzazioni raggruppate nel Summit delle diaspore assumano autonomamente la responsabilità dei propri programmi di crescita, senza inutili e umilianti interposizioni, in modo che possano ora raggiungere il loro obiettivo, la costituzione formale del Forum; e possano esse stesse esprimere, nell’ambito delle strategie e degli obiettivi della cooperazione pubblica allo sviluppo, le loro scelte, la loro visione, la loro progettualità: la loro soggettività nella cooperazione per lo sviluppo. È insopportabile che altri parlino e decidano per loro, quando servirebbe mettersi maggiormente all’ascolto.