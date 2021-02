Il Festival del Fundraising torna dal vivo

Ci saranno anche interviste e talk di esperti extra-settore con una visione alternativa delle migliori pratiche.

Non mancano le idee per rendere altamente fruttuoso il budget ridotto delle piccole ONP, e colleghi che condivideranno casi di successo (e di insuccesso). Tutte le sessioni sono pensate per aiutare le organizzazioni nonprofit ad adattarsi al tempo di oggi, per migliorare il lavoro e coltivare le passioni in modo flessibile e veloce.

Quest’anno sono previsti quattro ticket: il Live Ticket permette la partecipazione all’evento esclusivamente online e il Full Ticket che consente di ricevere anche le slide e le registrazioni delle sessioni; il Community Ticket permette di partecipare dal vivo (oltre che online) e di ricevere le slide e le registrazioni delle sessioni; infine, il Gold Ticket, un’esperienza completa che comprende le modalità del Community Ticket con in aggiunta pranzi, cene e due notti in Hotel 4*.

Iscrizioni e contatti

festivaldelfundraising.it

festival@fundraising.it

+39 351 8400081