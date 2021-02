Milano-Gulu: pazienti Covid cogestiti a 5mila km

Tutti contro lo stesso virus, nel Nord e Sud del Mondo. L’ospedale Luigi Sacco di Milano e il Lacor Hospital di Gulu in Uganda, uno di più grandi ospedali dell’Africa orientale, da un paio di mesi “condividono” la gestione del paziente Covid. Una scelta che in più di un caso può fare la differenza. Giuliano Rizzardini, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive e Beatrice Borghi, anestesista e rianimatrice del Sacco, ogni due settimane si collegano gli operatori sanitari del Lacor per condividere dubbi e pratiche sulla gestione della pandemia. Il desiderio è di condividere buone pratiche che possano salvare la vita al maggior numero di pazienti possibile. Insieme a loro ci sono Dominique Atim Corti, figlia dei fondatori dell’ospedale ugandese e presidente della Fondazione che da 25 anni sostiene il Lacor Hospital e Andrea Coppadoro, anestesista e rianimatore del San Gerardo di Monza, volontario della Fondazione Corti. A 5mila km di distanza così si discute di farmaci da usare: quando cominciare a dare eparina o cortisone? E con quali dosi? Fino a quando avvalersi del solo ossigeno e con quali pressioni e flussi? Quando, invece, intubare? Quanti pazienti possono essere gestiti con l’impianto del Lacor? Anche i farmaci vanno adattati alla situazione: la vitamina C, ad esempio, non così rilevante in Occidente, è preziosa in un Paese in cui la popolazione è spesso immunodepressa.

«All’inizio c’è voluto un po’ per capire le differenze tra Italia e Uganda», confida Janet Adong, laureata in scienze infermieristiche, una delle prime operatrici a rendersi disponibile per lavorare nel reparto Covid del Lacor. Protocolli, risorse, competenze, farmaci e personale a disposizione: è tutto abissalmente diverso. Basti pensare che in Africa ci sono 0,2 medici ogni 100mila persone contro i 400 dell’Italia e un posto letto di terapia intensiva ogni milione di abitanti contro gli 80 disponibili nel nostro Paese.

«Poter riunire intorno a un tavolo virtuale specialisti italiani e ugandesi, perché questi ultimi possano arricchirsi dell’esperienza capitalizzata in Italia in questi mesi di pandemia, è un contributo di valore inestimabile per il Lacor e per i suoi pazienti», sottolinea Dominique Atim Corti.