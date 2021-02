Messaggio per Draghi: i giovani vogliono più servizio civile

È scaduto oggi il bando per la selezione di 55.793 operatori volontari in servizio civile universale: sono state 125.286 le domande presentate dai giovani interessati a vivere l’esperienza. Fra queste 12.935 si riferiscono a progetti finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani”, che mette a disposizione complessivamente 6.748 posti in 9 regioni.

Le domande dunque ancora una volta sono più del doppio dei posti messi a bando: 70mila giovani resteranno a casa. L’ennesima dimostrazione di come la richiesta di civismo e impegno da parte dei ragazzi siamo decisamente superiore a quanto il Governo ogni anno è disposto a investire sul servizio civile.

Lo abbiamo ricordato nei mesi scorsi l’appello ai Servizio civile non si può dire no a cui hanno aderito 133 opinion leader a cui abbiamo anche dedicato un numero del magazine e un instant book scaricabile gratuitamente: non si può negare a migliaia di ragazzi ogni anno il diritto a spendersi per il proprio Paese e la propria comunità. È un lusso che non possiamo permetterci. Anche perché è proprio questo il cuore del principio dell’universalità del servizio civile.