Nasce da una rete sociale il poliambulatorio Con-Te

Frutto di un investimento del Gruppo L’Impronta (una rete di tre cooperative sociali e una onlus che operano nel Sud Milano) apre il poliambulatorio Con-Te. Una struttura privata, con tariffe agevolate, che offre diverse prestazioni tra cui diverse dedicate alla riabilitazione di persone con disabilità. L’ambulatorio si trova al centro polifunzionale RI.ABI.LA. (Riabilito Abito e Lavoro), nato grazie al progetto di recupero e di riqualificazione dell’ex Centro Parrocchiale Vittoria di via Feraboli 15 nel quartiere Gratosoglio a Milano.

Il Poliambulatorio Con Te è gestito dalla cooperativa sociale Via Libera, che da oltre 10 anni opera nel territorio per l’accoglienza e riabilitazione di persone e famiglie con disabilità o altre situazioni di disagio sociale e per l’inserimento al lavoro di persone fragili.

Si rivolge oltre a bambini/adolescenti con fragilità e alle loro famiglie, anche a persone adulte e anziane che necessitano di aiuto riabilitativo specialistico e alle imprese che desiderano investire nel campo del welfare aziendale.

Tra le prestazioni offerte dal Poliambulatorio si annoverano: logopedia, psicomotricità, fisioterapia, osteopatia, supporto psicologico /psicoterapia, neuropsichiatria, trattamento dsa e terapia occupazionale.

In particolare in caso di diagnosi di Disturbi dell’Apprendimento il Poliambulatorio Con-Te offre trattamenti specifici per potenziare e migliorare gli aspetti inerenti allo studio. Trattamenti specialistici per dislessia, disortografia e discalculia; percorsi di potenziamento delle abilità di lettura, scrittura, comprensione del testo scritto e delle abilità matematiche; percorsi di potenziamento dei prerequisiti dell'apprendimento scolastico; impostazione del metodo di studio tramite l’individuazione di strategie di apprendimento efficaci e lavoro sulla metacognizione; colloqui specialistici con i docenti per la formulazione dei Piani Didattici Personalizzati (Pdp).

Per quanto riguarda la terapia occupazione al Poliambulatorio Con-Te operano terapisti occupazionali in grado di strutturare percorsi riabilitativi individuali e di gruppi. La terapia occupazionale è un processo riabilitativo che, adoperando come mezzo privilegiato il fare e le molteplici attività della vita quotidiana, coinvolge la globalità della persona con lo scopo di aiutarne l’adattamento fisico, psicologico o sociale, per migliorarne globalmente la qualità di vita pur nella disabilità.