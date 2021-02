Premiati i 4 vincitori del Contest Givingtuesday 2020

Sono quattro i vincitori del Contest GivingTuesday 2020, l’iniziativa promossa da Aifr – Associazione Italiana di Fundraising in occasione del GivingTuesday – la Giornata Mondiale del Dono che si è svolta lo scorso 1° dicembre e che ha visto il coinvolgimento di milioni di persone, organizzazioni non profit, scuole, università, comuni e aziende di tutto il mondo per celebrare la solidarietà e il gesto del dono.

La premiazione ieri, 16 febbraio, si è svolta online in un evento durante il quale è stato presentato l’impatto globale del movimento, attraverso la voce di Kait Sheridan (direttrice del GivingTuesday Global), e l’anteprima del report del GivingTuesday Italia. 2,47 miliardi donazioni in Usa, oltre 70 Paesi nel mondo coinvolti, mezzo milione di visualizzazioni sul portale italiano givingituesday.it con un aumento del +30% rispetto alla scorsa edizione, questi sono alcuni dei dati condivisi per raccontare il successo dell’iniziativa. Tanti gli ospiti che hanno preso parte all’evento, dagli sponsor del movimento a tutti i componenti della giuria del Contest.

200 i progetti solidali condivisi sul portale givingtuesday.it che hanno partecipato al Contest invitando tutti a votare la propria iniziativa; 10 i finalisti che hanno ottenuto il maggior numero di voti accedendo alla seconda fase che prevedeva la valutazione da parte di una giuria composta da Assif – Associazione Italiana Fundraiser, Festival del Fundraising, Fondazione Italia per il Dono e Aifr – Associazione Italiana di Fundraising; 4 i vincitori che si sono aggiudicati i premi messi in palio dagli sponsor, per un totale di 12.500 euro. «Siamo davvero felici di dare un contributo concreto ai vincitori per la realizzazione di progetti che creano un impatto positivo sul territorio e fanno la differenza, soprattutto in questo difficile periodo storico», ha commentato Marco Cecchini, presidente di Aifr- Associazione Italiana di Fundraising.

I quattro vincitori sono:

1° classificato: Gustamundo: Ogni Cena, Una Storia di Gustamundo

Il progetto Gustamundo nasce a Roma nel 2017 nel quartiere di Valle Aurelia, da un’idea di Pasquale Compagnone, e ha come obiettivo l’integrazione economica e sociale di rifugiati politici attraverso la cucina. Nel ristorante etnico ed etico, sono infatti impiegati – come chef e responsabili di sala – uomini e donne che erano già cuochi o ristoratori nei loro paesi di provenienza. Il progetto offre opportunità lavorative e di sviluppo professionale a Persone che vivono in condizioni di fragilità e a rischio di emarginazione: a Gustamundo la diversità di origine e cultura è una fonte di arricchimento reciproco.

2° classificato: FibromiaApp di Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica

Il Progetto “FibroMiaApp” prevede la creazione di un’applicazione di telemedicina e telemonitoraggio, in collaborazione con la U.O.C. di Reumatologia dell’Ospedale Sacco di Milano, che permette il monitoraggio della sintomatologia dei pazienti fibromialgici; la creazione di una rete capillare di assistenza che permetta di garantire un follow-up costante e di rapida consultazione; la segnalazione dei pazienti che necessitino di una visita dallo specialista reumatologo/algologo. FibroMiaApp è il primo progetto italiano “strutturato” di Teleassistenza e Telemonitoraggio sanitario per i pazienti con sindrome fibromialgica.

3° classificato: Spesa Sospesa di Francesca Corbo per Casetta Rossa

Il progetto del Pasto Sospeso, nato nel 2017 alla Casetta Rossa Aps di Roma in collaborazione con Chef Rubio ed Erri De Luca, partiva dall’esigenza di offrire un pasto a chi vive in condizioni di disagio e difficoltà e, ad oggi, ha permesso di distribuire circa 4000 pasti l’anno. Ora, a causa dell’emergenza Covid, è arrivata la “Spesa Sospesa”: qualcuno dona, qualcun altro – che non può permetterselo – riceve il pacco alimentare. L’iniziativa è stata inclusa nel progetto Municipio Solidale, nato per sostenere i cittadini dell’VIII Municipio – Roma Capitale in difficoltà economica in seguito all’emergenza coronavirus e contribuire all’acquisto di beni primari.

4° classificato: 42° Meeting Per L’amicizia Fra I Popoli “Il coraggio di dire io” di Fondazione Meeting Per L’amicizia Fra I Popoli

Il Meeting è una manifestazione che si svolge dal 1980, un luogo di incontro tra persone di fede e culture diverse, un luogo di amicizia dove si costruisce la pace, la convivenza e l’amicizia fra i popoli. L’edizione 2021 lancerà il suo messaggio di speranza dalla Fiera di Rimini verso il mondo, grazie alle tecnologie digitali già introdotte nella Special Edition 2020; l’evento ha l’obiettivo di testimoniare e raccontare quanto di positivo e di Bello c’è intorno a noi, lungo la strada della ricostruzione.

La quarta edizione del GivingTuesday è stata supportata dagli Sponsor myDonor®, PayPal e GoFundMe. Tanti gli Amici del Terzo settore italiano che sono scesi in campo per promuovere la giornata, tra cui Vita, media partner dell’iniziativa. L’evento è stato patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dal ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali.