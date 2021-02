Muravera rilancia la dialisi estiva turistica

Turni di una settimana ciascuno, a luglio e agosto, e se il tempo regge arriviamo tranquillamente sino a metà settembre. In questo modo cerchiamo di unire due esigenze: da un lato quella sanitaria e dall’altro quella turistica. Si può e si deve fare sistema tra i due comparti: il turista che arriva nel nostro territorio deve sapere che qui esiste una struttura ospedaliera attrezzata adeguatamente. Non hanno bisogno di sobbarcarsi di centinaia di chilometri in auto per fare la terapia. Anni orsono non sono mancate le resistenze, con alcuni episodi spiacevoli da parte di ignoti, ma noi crediamo moltissimo in questa opportunità e desideriamo portarla avanti senza indugi. Da sindaco cerco di promuovere il territorio anche in questo modo».

Per farlo diventare il primo tassello di un mosaico più complesso, che guardi a realtà come Bosa e La Maddalena tanto per fare alcuni esempi, occorre soltanto la volontà politica per attrezzare adeguatamente i reparti per la dialisi nei piccoli ospedali. Ma in Sardegna, ormai, non si punta più sulle piccole strutture decentrate.