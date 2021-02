“Vita Nuova”, quando i film dialogano

Una selezione che interroga la nostra sensibilità, scandagliando temi universali e profondi: le inquietudini degli adolescenti (Adoration di Fabrice du Weltz - nella foto), la crisi della comunità (The Last Ones, di Veiko Õunpuu), il rapporto tra memoria e oblio (Oylem, di Arthur Borgnis), l’irruzione del miracolo (Liborio, di Nino Martínez Sosa), l’inviolabilità del Sacro (This is not a Burial, It’s a Resurrection, di Lemohang Jeremiah Mosese), il conflitto tra aspirazioni individuali e legami affettivi (German Lessons, di Pavel G. Vesnakov), l’accettazione del lutto (The Fisherman’s Daughter, di Ismail Safarali - nell'immagine in apertura), la necessità di una vera giustizia (Uguarded, Simonetta d’Italia-Wiener), come descritto nelle schede di presentazione e nel catalogo.

Anche in questa nuova veste digitale, il Tmff non perde la propria natura di ascolto e dialogo, di approfondimento dei temi proposti e trattati dai film, e lo fa attraverso il confronto con lo sguardo di professionisti, esponenti del mondo della Chiesa, della cultura, della comunicazione per offrire al pubblico una chiave di lettura nuova e più occasioni di riflessione. Il dialogo ha caratterizzato i lavori del tavolo interreligioso e lo dimostrano i contributi presenti nel catalogo.

Ricca di spunti sull’attualità la riflessione pubblicata nel catalogo del festival del cardinal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che ha sottolineato il significato profondo della rinascita, ricorrendo a un simbolo strettamente legato all’iconografia cristiana: «In questi tempi così immemori delle radici storiche, culturali e religiose della nostra società (…) l’arte in tutte le sue tipologie, compresa quella cinematografica, può far sbocciare la “vita nuova”».

Anche il sito web del festival è luogo di dialogo, con contributi proposti da esperti affinché allo spettatore sia offerta una lettura del film completa, con punti di vista diversi.

Emanuela Confalonieri, professoressa ordinaria in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione dell’Università Cattolica di Milano, offre una riflessione legata al tema centrale in Adoration e cioè l’inquietudine degli adolescenti che durante la pandemia è diventata «un silenzio difficile da capire e sostenere».