Due team di under 35 vincitori di Smart and Coop 3

“Le vie dell’orto”, emporio di comunità maremmano con prodotti biologici ed etici e “Cantalupo”, percorsi di reinserimento sociale attraverso il lavoro agricolo sono i due progetti vincitori della terza edizione di Smart and Coop, il bando promosso da Legacoop Toscana e Fondazione CR Firenze per supportare la nascita di nuove cooperative formate da giovani under 35 delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto.

Al primo classificato "Le vie dell’orto", è andato un premio da 20mila euro, mentre “Cantalupo”, secondo classificato, ha ottenuto 10mila euro. Nelle prossime settimane i due gruppi potranno, con il supporto degli esperti di Legacoop Toscana, coronare il sogno di dar vita alla loro impresa cooperativa e avviare le prime attività.

Quest’anno il bando Smart and Coop, in collaborazione con Fondazione Noi-Legacoop Toscana, Impact Hub Firenze e Centered Lab, si proponeva di accompagnare la realizzazione di nuove idee capaci di rispondere ai bisogni emergenti nelle comunità e sui territori, contribuendo al raggiungimento di uno o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Sono 86 i team che si sono iscritti al form di candidatura e 16 le candidaturee ritenute complete ed ammissibili. Dopo una prima selezione, 10 gruppi hanno partecipato a un laboratorio intensivo di formazione e design dell’idea progettuale, a seguito del quale 5 team hanno avuto accesso al percorso di accelerazione (oltre 100 ore di formazione e mentoring, 17 docenti e 2 mentor coinvolti, 3 casi studio di successo presentati).

«In tre edizioni di Smart and Coop abbiamo ricevuto circa 150 candidature», afferma il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini. «In una fase in cui non mancano le difficoltà nell’entrare nel mondo del lavoro, i giovani hanno dimostrato ancora una volta con entusiasmo di essere pronti a mettersi in gioco in prima persona, di credere nell’impresa in forma cooperativa e di avere voglia di impegnarsi per il proprio territorio. Noi continueremo nel nostro ruolo di supporto e stimolo a queste iniziative».

Gabriele Gori, Direttore generale di Fondazione CR Firenze aggiunge: «Notiamo con grande piacere che continuano a crescere le adesioni a questo bando perché evidentemente esso risponde ad un bisogno sentito. L’emergenza Covid e la crisi economica rendono ancora più necessario attivare progetti che stimolano e sostengono forme di aggregazione e di imprenditoria giovanile. Una di queste opportunità è proprio la forma cooperativa e collaborare con una realtà così radicata sul territorio come Legacoop Toscana è anche uno stimolo a lavorare assieme su iniziative che hanno come punti fermi temi oggi di grandissima rilevanza quali l’innovazione e la sostenibilità».

I progetti vincitori