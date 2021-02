I soldi danno la felicità (ma anche no). Parola di banchiere etico

Il primo personaggio citato nel libro (nella prefazione di Massimo cirri e Sara Zambotti) è Enrico Cuccia, il più importante banchiere italiano della storia, ma anche l’eminenza grigia della finanza nazionale, altro che Banca Etica…

Guardi, non l’ho mai conosciuto, è un personaggio che sento molto lontano da me, non ho mai fatto, né farei finanza come l’ha fatta lui, ma sicuramente era una persona che prendeva molto sul serio la finanza e il suo ruolo in particolare in tema di riservatezza. È una persona che ha molto da insegnare.

In soldoni: una banca utilizza soldi altrui per fare profitti propri. Può davvero esistere una banca etica?

Che una banca abbia come unico obiettivo di fare ricchi i banchieri e di massimizzare i profitti è una convinzione radicatissima, ma assolutamente parziale. La storia è costellata da banche che hanno fatto grandi cose in campo sociale, penso al credito cooperativo o alle banche popolari e ancora più indietro ai Monti di Pietà. Tenga poi conto che la nostra Costituzione intende il risparmio e il credito come beni comuni. Le banche possono essere “cattive”, ma possono fare anche il bene della comunità. Dipende dalle politiche di allocazione del credito.

Le giovani generazioni hanno un rapporto diverso con il denaro rispetto a quello dei loro genitori?

Penso di sì, per esempio guardano con molta meno ansia al posto fisso e richiedono attenzioni sociali e ambientali in modo molto diffuso. Se queste attenzioni fossero convogliate in modo mirato nella scelta di quale istituto preferire per aprire il proprio conto corrente, ecco questa sarebbe una leva formidabile per cambiare l’industria del credito...