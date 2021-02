Pannuti: «Sull’assistenza domiciliare Draghi fa ben sperare»

La presidente di Fondazione Ant, Raffaella Pannuti, dopo l’intervento di Mario Draghi in parlamento in occasione del foto di fiducia al suo esecutivo commenta: «Da tempo, come Fondazione Ant, ci facciamo portavoce dell’importanza cruciale che l’assistenza domiciliare può rivestire in un nuovo modello di Sanità più vicino ai cittadini, più reattivo anche quando viene messo a dura prova da agenti esterni, come nel caso della pandemia da Covid-19.

Ci fa dunque ben sperare il discorso che il professor Mario Draghi ha tenuto in Parlamento in questi giorni, parlando della casa come principale luogo di cura e di potenziamento dell’assistenza territoriale e domiciliare integrata come ricetta per rendere realmente esigibili i “Livelli essenziali di assistenza”».