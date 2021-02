1euroafamiglia: partono la microdonazioni da famiglie a famiglie

Assegno unico per figlio, se non ora quando Oggi l'assegno unico e universale per tutti i figli viene incardinato al Senato. Il ministro Gualtieri in audizione conferma che partirà nel 2021. «In questo momento non possiamo che rinnovare l’invito a concretizzare l’assegno unico universale per figlio, per tutti. Se non adesso, quando? Quelli di Next Generation non sono soldi che “ci dà l’Europa” ma soldi che prendiamo in prestito dai nostri figli», puntualizza il presidente del Forum delle Famiglie