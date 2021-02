Myanmar, scioccante l’uccisione di un minore durante le proteste nel Paese

I bambini che rischiano di essere vittime di violenze sessuali per mano di gruppi armati Nell’ambito della campagna Stop alla guerra sui bambini, Save The Children diffonde il nuovo rapporto “Arma di guerra: la violenza sessuale contro i bambini in conflitto”. Denis Mukwege, Premio Nobel per la pace 2018, sostiene l’appello di Save the Children affinché la protezione dei minori venga messa al primo posto di qualsiasi azione internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti