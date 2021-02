Raccolte fondi: le regole che ancora mancano

Da tempo siamo in attesa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emani le linee guida per la regolamentazione fiscale delle raccolte fondi, così come indicato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017).

In particolare, uno dei punti cruciali per il futuro delle organizzazioni non profit, sarà la definizione del concetto di “occasionalità” delle raccolte pubbliche di fondi, che costituiscono un fondamentale canale di finanziamento degli enti non profit, e che può determinare o meno una imposizione ai fini Ires e Iva, rischiando così di drenare importanti risorse che potrebbero invece essere destinate al finanziamento delle attività di interesse generale.

Sono aspetti molto tecnici ma che potrebbero avere un forte impatto, in senso più o meno positivo, sulla sostenibilità economica di organizzazioni come la nostra, basate in gran parte su donazioni liberali e manifestazioni di piazza. Ritengo sia necessaria l’istituzione di una cabina di regia con quegli enti che oggi, come ANT, si trovano sul territorio e contano in maniera importante sulle raccolte fondi.