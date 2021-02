Terzo settore, il “Cantiere” della riforma è tutto sul web

«Nell’anno in cui la riforma del Terzo settore entra nel vivo con il registro unico nazionale», spiega Stefano Tabò, presidente di CSVnet «il Cantiere rafforza il suo ruolo di supporto per volontari, enti e professionisti con strumenti per favorire la corretta applicazione delle norme e informazioni sempre aggiornate. Fare cultura della riforma significa anche questo: mettere tutti nella condizione di comprenderla».

«Dal nuovo registro unico alle novità ancora da definire in materia fiscale», sottolinea Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale Terzo Settore, «adeguarsi alla riforma sarà un percorso complesso per i soggetti del Terzo settore, in particolar modo quelli meno strutturati. Per questo motivo uno strumento come Cantiere terzo settore, capace di dare informazioni precise, puntuali e sempre aggiornate, sarà preziosissimo per i nostri enti e le nostre associazioni, e per i professionisti che operano a loro supporto»

Tanti i contenuti, pensati per favorire l'applicazione della riforma e moltiplicare i linguaggi, per parlare a tutti e non lasciare indietro nessuno. L'impianto della riforma, ad esempio, sarà sintetizzato in 12 video semplici e diretti che in pochi minuti offrono un orientamento di base ai meno esperti, ma sarà anche approfondito in oltre 80 schede costantemente aggiornate con gli ultimi atti normativi. E per gli amanti della carta stampata, le stesse schede saranno raggruppate in quaderni tematici scaricabili in pdf.

Tra le novità più importanti del Cantiere, una guida al registro unico del Terzo settore e una serie di focus tematici curati da esperti del settore. In più, tutta la normativa aggiornata - completa di circolari e atti normativi ufficiali - e il monitoraggio legislativo dal Parlamento, dalle Regioni e su eventuali normative speciali.