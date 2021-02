«Ci sono persone che fanno la differenza, l'ambasciatore Attanasio era tra queste»

Dubbi a parte, su Luca Attanasio, 43 anni, ci sono delle forti certezze: era un uomo votato alla solidarietà, all'empatia, all'aiuto disinteressato. Non si risparmiava.

«L'avevo incontrato appena un mese fa, posso dire che era un uomo generoso, che ha voluto sempre aiutare il prossimo», racconta il salesiano don Ghislain Nkiere. Perché si stava recando nei pressi di Goma, una zona ritenuta pericolosa? «Era un uomo che non si faceva raccontare le cose, ma voleva vedere da vicino le difficoltà in cui vive quella popolazione tenuta in scacco dai gruppi armati. Era normale, per lui, muoversi per il Paese anche in zone come quelle dell'est del Congo che, in certe aree, sono pericolose».

«L'ambasciatore Attanasio ha aiutato la nostra casa per i ragazzi e le ragazze di strada», spiega ancora padre Nkiere. «Ci è venuto a trovare per portare cibo, ma soprattutto per incontrare i ragazzi. Era una persona vicina alle persone. Proprio questa volontà di stare vicino alle persone, vivendo quello che loro vivono, lo ha portato vicino al pericolo».

«L'agguato è avvenuto a tre chilometri dalla città di Goma lungo l'asse di territorio che va verso l'Uganda. Una zona da tempo problematica per la presenza di gruppi ribelli», spiega Monica Corna, capo missione del VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) che da diciotto anni lavora in appoggio ai progetti salesiani in quest'area.

«Conoscevo l'ambiasciatore dal 2017, quando è arrivato nella Repubblica Democratica del Congo». Giovane, pieno di voglia di fare. Subito, spiega Monica Corna, «è venuto a visitare il lavoro dei salesiani, voleva vedere con i propri occhi e capire se c'era bisogno del suo aiuto».

Anno dopo anno, «tornava a Goma e dava del "tu" a tutti. Trattava tutti come amici, non solo gli italiani, ma anche i congolesi. Era una persona estremamente loquace: gli piaceva dialogare e parlare con la gente e da questo dialogo capiva molte cose che, altrimenti, gli sarebbero sfuggite».