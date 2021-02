Franco Cassano: «Guardatevi dalla banalità del bene»

«Nell'eterna partita contro il bene, il male parte sempre in vantaggio grazie all'antica confidenza con la fragilità dell'uomo». Franco Cassano, sociologo barese, celebre per aver coniato la categoria del pensiero meridiano, scomparso oggi all'età di 78 anni, la vedeva così questa eterna partita: «chi vuole annullare quel vantaggio deve riconoscersi in quella debolezza, invece di presidiare cattedre morali sempre più inascoltate». Una profezia venata di realismo che, in questa intervista che ci concesse nel 2011, a margine del dibattito suscitato dal suo libro L'umiltà del male, edito da Laterza, si concludeva così: «Senza un'élite competente e coraggiosa la politica muore. Ma questa spinta morale deve sapersi confrontare con la maggioranza degli uomini, misurarsi con la loro imperfezione, deve diventare politica».

Bisogna amare il mondo. Quel mondo che Pasolini, citando Pound, vedeva fiorire nel suo «volgar’ eloquio»: quello che «sorge dal profondo dei meriggi, tra siepi asciutte, nei Mercati — nei Fori Boari — nelle Stazioni — tra Fienili e Chiese — Poi si Spegne — e col sospiro d’un universo erboso — si riaccenderà verso la fine dei crepuscoli»… Potremmo dire che il mondo difetta di questo ascolto e di questo amore, perché ad ascoltarlo e a sedurlo sono soni rimasti solo gli inquisitori. Ombre del Grande Inquisitore di cui parlava Dostoevskij in un celebre passaggio dei Karamazov? Chi è “l’altro” per l’Inquisitore?

Il nostro è un tempo difficile, dominato dalla paura, la passione che divide gli uomini, che li spinge a chiudere le porte, a guardare l’altro come un pericolo. È un tempo in cui ci si salva da soli, e spesso contro gli altri, in cui il male trova grande spazio e si diffonde rapidamente proprio perché le disuguaglianze aumentano, i più deboli sono divisi e quindi facilmente soggiogabili. Il Grande Inquisitore, una delle figure-chiave del libro di Dostoevskij, al centro anche del mio l’Umiltà del male, edifica il proprio potere usando a proprio vantaggio la grande conoscenza delle debolezze degli uomini. Egli aiuta e protegge, ma solo alla condizione che si rimanga in eterno fanciulli, dipendenti da lui. Del resto, come Levi ci mostra con straordinaria lucidità ne I sommersi e i salvati, anche nel Lager, dove non esiste nessuna possibilità di resistenza, il potere corrompe, costruisce una “zona grigia”, coinvolge, in cambio della concessione di piccoli privilegi, le sue vittime nella gestione dell’orrore. La paura è il contrario della speranza, la passione capace di allargare il mondo, di spingere i deboli a mettersi insieme. Laddove la speranza scompare e il mondo diventa più stretto, gli uomini si dividono, cercano soluzioni da soli e spesso gli uni contro gli altri. È allora che l’ombra del Grande Inquisitore si allarga e si allunga.

Chi è il Grande Inquisitore, oggi? Soprattutto: che idea ha dell’uomo?

Nella Siviglia del Cinquecento, quella di cui parla l’Ivan Karamazov di Dostoevskij, gli strumenti del Grande Inquisitore erano il miracolo, il misteroe l’autorità: la superstizione, l’ignoranza e la subordinazione cieca e rassegnata, che facevano dell’uomo un fanciullo bisognoso di un’eterna ed interessata tutela. Anche oggi il Grande Inquisitore continua a valersi dell’ingenuità dell’uomo per soggiogarlo, ma ha “modernizzato” i suoi strumenti: oggi la passività ha un’altra forma, più sofisticata e nascosta dietro l’apparenza dell’autonomia.