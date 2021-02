Una diagnosi in pochi minuti, grazie alla "firma" del Covid nella saliva

Quindi la “firma” che si ottiene dalla saliva di una persona che ha il Covid è significativamente diversa da quella di una persona che non ha il Covid.

Sì, ma non solo. Intanto al momento prendiamo in considerazione tutto lo spettro, anche se stiamo approfondendo per capire se queste differenze statisticamente significative sono dovute specificatamente a determinate parti. Ma la cosa interessante è che riusciamo a trovare differenze statisticamente significative anche nelle persone che si sono negativizzate, nel senso che nella saliva la situazione non torna più come prima ma resta un imprinting. Dalla firma della saliva riusciamo a capire la gravità della malattia nel paziente, nel senso che riusciamo a identificare che tipo di reazione Covid hanno avuto. Questo è importante per monitorare i pazienti e potrebbe aiutare i clinici ad orientare le scelte terapeutiche.

In questo momento ci sono diverse metodiche per diagnosticare il Covid, anche rapidamente. Il vantaggio della vostra qual è?

È rapido, ma specifico e sensibile. Il confronto tra il nostro metodo e il tampone PCR ha diversi vantaggi: non facciamo trattamento del campione biologico, centrifughiamo e analizziamo il campione praticamente senza necessità di preparazione. Esiste già uno spettroscopio Raman portatile, che davvero in pochi minuti consentirebbe di avere una risposta, magar in portandolo in un ambulatorio o in una stazione, là dove c’è necessità. Il terzo vantaggio che ci differenziamo dagli altri metodi è che vediamo le differenze sui negativizzati, che è un panorama ancora poco esplorato. Al momento ci si è conecntrati più sul momento della diagnosi, del sì/no, ma stiamo comprendendo con sempre più chiarezza che chi ha avuto il Covid ha comunque delle conseguenze, di tipo neurologico e polmonare. Nel nostro database di pazienti, correlandoli in doppio cieco sui dati clinici, abbiamo già visto che siamo in grado di correlare la “firma” salivare con la gravità della prognosi, così che il trattamento proposto sia fin da subito indirizzato verso un trattamento di un certo tipo, un percorso migliore. In questo momento stiamo raccogliendo dati anche per gli operatori sanitari vaccinati, fra cui c’è chi ha avuto il Covid e chi no, per capire anche il percorso del vaccinato e vedere se le vaccinazioni modificano la firma saliva in maniera simili a chi ha avuto il Covid o no.

Che prospettive ci sono adesso?

Spettroscopi Raman portatili come detto esistono già, seppur utilizzati in altri campi, non nella clinica. L’obiettivo è quello di trasferire nel più breve tempo possibile il metodo definito a livello di laboratorio in procedure utilizzabili nei reparti, negli ambulatori o comunque in ambiti facilmente accessibili alla popolazione. Inoltre in collaborazione con l’Università Bicocca stiamo creare un modello matematico di analisi, così che tutto sia il più automatizzato possibile tramite machine learning e deep learning. Anche perché oggi stiamo parlando del Covid, ma la stessa metodologia può essere usata per altre patologie virali o polmonari, ad esempio con la BPCO. È una metodica che abbiamo iniziato ad approfondire sulla Sla ma che può essere trasposta su diverse patologie.

Nelle foto, Marzia Bedoni e Cristiano Carlomagno