Donori, il paese che è un libro aperto

Antonio Meloni , assessore comunale alla Cultura e Pubblica istruzione, è legittimamente soddisfatto del lavoro svolto sinora: «L'obiettivo - spiega - è di proseguire nel progetto e abbellire ulteriormente il nostro paese. Mi sembra che ci sia il gradimento, e non solo degli abitanti di Donori. Questo mi fa piacere perché la cultura è un patrimonio di tutti e non un privilegio di pochi . Le panchine del parco letterario rientrano nel più ampio progetto “ Donori: un libro aperto ” e sottolineano che non può esistere un mondo senza libri, senza cultura, senza conoscenza, senza tolleranza. È un invito intanto alla lettura, ma non solo : se il visitatore percorre le vie di Donori, può leggerefrasi e aforismi di scrittori universali, poeti, cantautori e personaggi di caratura mondiale (Grazia Deledda, Fabrizio De Andrè, Jacques Prévert, Jorge Luis Borges, Hermann Hesse, Platone, John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King, ma anche Gesù Cristo, Buddha e Gandhi), oppure ammirare le riproduzioni di grandi opere d'arte (da Caravaggio a Kandinsky, da Monet a van Gogh). Insomma, credo che sia un bel modo di accogliere le persone nel nostro paese. Da tempo abbiamo installato nella Casa comunale alcuni pannelli che riportano i principi fondamentali dell'Uomo, del Fanciullo e della Costituzione italiana. Non poche scolaresche sono venute a Donori per tenere lezioni all'aperto di italiano, inglese e storia dell'arte, prendendo spunto da queste panchine. Abbiamo ricevuto i complimenti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , che era stato informato del progetto e ci ha incoraggiati a proseguire su questa strada ».