È nato il Centro Clinico NeMO di Trento

Dotato di 14 posti letto, di cui 4 ad alta complessità assistenziale e riabilitativa, 4 day hospital, 3 ambulatori specialistici, 1 palestra, 2 piscine, 1 laboratorio di analisi del movimento, 1 centro di valutazione domotica e addestramento ausili e 1 sezione dedicata alla riabilitazione robotica, il Centro NeMO Trento occupa 1.500 metri quadri all’interno dell’ospedale riabilitativo “Villa Rosa” di Pergine Valsugana.

«Il Centro si inserisce nel solco dell’esperienza clinica e riabilitativa di questa struttura, attraverso l’attivazione di programmi di presa in carico individualizzati. Dalla diagnosi, ai trattamenti terapeutici e riabilitativi di fisioterapia neuromotoria, respiratoria, logopedica, di terapia occupazionale per il recupero e il mantenimento delle capacità residue nell’eseguire le attività della vita quotidiana» commenta Pier Paolo Benetollo, direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. «E ancora, la possibilità di progettare soluzioni individualizzate di ambienti di vita autonomi, grazie alla presenza a Villa Rosa di una casa totalmente accessibile, all’interno della quale sperimentarsi in un contesto di vita quotidiana, che miri a valorizzare le abilità funzionali residue».

Nel confermare la continuità tra cura e ricerca, tra i principi fondanti il modello di cura del progetto NeMO, sono intervenuti alla conferenza il rettore dell’Università degli Studi di Trento Paolo Collini e il presidente di AriSla - Fondazione Italiana di Ricerca per la Sla, Mario Melazzini.

La presa in carico dei pazienti al Centro Clinico NeMO Trento avviene in un contesto accogliente e familiare: il parco con gli abeti secolari, le camere singole e luminose, l’ampia area giochi dedicata ai bimbi, lo spazio relax per gli adulti, la cornice delle Dolomiti che corre sui muri dei corridoi del reparto raccontano di uno spazio che vuole essere anche una casa per chi lo vive, spesso anche per lunghi e frequenti percorsi di cura. Una casa pensata e voluta con grande tenacia ed entusiasmo dalle associazioni dei pazienti e soci dei Centri NeMO: per questa comunità, il NeMO Trento sarà punto di riferimento e luogo sicuro dove riporre la fiducia oggi e alzare lo sguardo alla speranza di cura domani. È per questo che l’intera comunità neuromuscolare si è stretta virtualmente oggi intorno al NeMO Trento, con il saluto delle Associazioni dei pazienti.

Il presidente di Fondazione Telethon, Luca Cordero di Montezemolo, ha sostenuto l’importanza della continuità tra ricerca scientifica e trattamenti di cura«Oggi più che mai ci rendiamo conto di come investire in un solido apparato sanitario e in ricerca di eccellenza sia fondamentale per garantire alle persone una qualità di vita adeguata ed eguale accesso alle cure». Tra quanti hanno portato il loro messaggio d’orgoglio e gratitudine Ron, da 17 anni testimonial ufficiale di Aisla Onlus ha sottolineato: «Per le famiglie costrette a convivere con una malattia invalidante e invasiva come la Sla, è certamente fondamentale ricevere un’assistenza qualificata e costante. Per questo è così prezioso poter contare su reparti ospedalieri altamente specializzati dove il paziente può trovare tutti i professionisti di cui necessita. C’è un altro aspetto, però, che rende i Centri Clinici NeMO qualcosa di più rispetto ad una semplice - seppur sostanziale - risposta concreta al bisogno di prossimità sui territori, la speciale attenzione che viene riservata ad ogni singola persona. Una casa accogliente, oltre ad un eccellente luogo di cura. La pandemia ha inginocchiato il mondo intero eppure, nonostante le difficoltà, da oggi NeMO Trento diventa una realtà di cui Aisla è onorata di essere parte». Marco Rasconi presidente nazionale di Uildm ha sottolineato: «Con l’apertura del NeMO Trento si allarga la grande famiglia dei Centri Clinici NeMO e quindi si allarga il nostro abbraccio. La rete dei NeMO in questi anni è cresciuta molto e siamo fieri dei tanti risultati raggiunti in un lavoro di collaborazione tra le associazioni. NeMO è un esempio positivo di presa in carico della persona, in ascolto dei bisogni primari di ciascuno: il bisogno di sicurezza, di tranquillità, di sentirsi come a casa, insieme alla propria famiglia»

Hanno portato il loro saluto anche Anita Pallara presidente di Associazione Famiglie Sma, Gianluca Vialli presidente di Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus e Beppe Camera presidente di Associazione SLAnciamoci.

Le immagini dell'inaugurazione sono state fornite dall'Ufficio stampa