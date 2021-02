Sottosegretari: al Welfare Rossella Accoto e Tiziana Nisini

Falabella: «Subito una norma per la vita indipendente, perché le nostre vite non sono sperimentali» I temi sono trasversali, abbiamo chiesto alla ministra di fare da pungolo rispetto agli altri dicasteri, dice il presidente della Fish dopo l'incontro con Erika Stefani. Una cosa da portare certamente a termine entro la legislatura? Una norma nazionale sulla vita indipendente, finanziata con un fondo specifico. Le vite delle persone non possono essere sperimentali. C'è una maggioranza abbastanza importante da potersi permettere di passare dai proclami ai fatti»