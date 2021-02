Vaccini, staminali e l'incontro con Francesca Mannocchi

Sarà una settimana ricca di eventi per informare e sensibilizzare sulla sclerosi multipla, sui trattamenti e sulla ricerca scientifica. Sempre venerdì 26 febbraio alle ore 21.30, sul canale 18 di Telegenova e su 13 palinsesti televisivi italiani, torna “Succede Sempre di Venerdì” che andrà in onda fino a giugno. “Succede Sempre di Venerdì” è il racconto di un mondo che non sempre si vuol raccontare, quello legato ai problemi legati alla disabilità in generale, alla malattia, alla sofferenza che spesso vengono recepiti come vergogna e diventano tabù ma che invece sono impegno, conquista, vita, umanità, ricchezza. «Quello che potrebbe sembrare un argomento difficile, da cui fuggire, è in assoluto uno dei più seguiti sul nostro canale. E anche la diretta Facebook dell’evento è sempre una di quelle con maggiori like: il nostro pubblico, che ama un’informazione di qualità, si appassiona all’esperienza delle persone con sclerosi multipla che, di puntata in puntata, mostrano di avere il desiderio, la forza e la tenacia per vivere una vita di qualità», dice l’editore di Telegenova, Sergio Barello. Il segreto di questo successo? «La complicità tra le due conduttrici Sara ed Enrica, la loro profonda capacità di interazione: riesce a rendere leggeri anche temi impegnativi come la disabilità o il diritto non corrisposto, la ricerca scientifica, che si impegna ma è ostica da capire, la diversità che non deve essere considerata come un ostacolo o un gap».

Il giorno successivo, sabato 27 febbraio, seguono due importanti eventi in streaming. Alle 10,30 si terrà il webinar “Sclerosi Multipla e vaccini Covid-19: la parola agli esperti”, per parlare del vaccino anti Covid-19: cos’è e come funziona, quali differenze ci sono tra i vari vaccini, quali specificità rispetto alla sclerosi multipla. L’evento sarà in diretta sulle pagine Facebook @aismroma e @aism.it.

Sempre sabato 27 febbraio ma nel pomeriggio, alle ore 16,30 si parlerà di ricerca, in particolare di cellule staminali e sclerosi multipla con un parterre ricco di esperti: il prof. Gianluigi Mancardi, il dott. Salvatore Cottone, il prof. Gianvito Martino. Uno spazio sarà dedicato ad un'altra frontiera della medicina: si avvicina il tempo di un vaccino contro la SM? Una domanda a cui risponderà il prof. Giuseppe Salemi dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone di Palermo. In diretta su tutte le pagine facebook delle Sezioni Provinciali AISM della Sicilia, su @aism.it e sul canale Youtube di AISM Sicilia.

