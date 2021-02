Eduradio, a Bologna il carcere va on air

Facciamo, però, un passo indietro. “Eduradio” comincia a trasmettere il 13 aprile 2020 su Radio Fujiko, emittente radiofonica bolognese. Nasce come programma di didattica, informazione e cultura dentro e fuori il carcere, in onda dal lunedì al venerdì per trenta minuti. Meno di un mese prima, tra il 9 e il 10 marzo, il carcere di Bologna è teatro di una rivolta, come altri istituti di pena in diverse città d’Italia, a causa della pandemia. Il bilancio, come riferirà qualche tempo dopo il garante per i Diritti delle persone private della Libertà personale del Comune di Bologna Antonio Ianniello in una relazione, è stato “pesante” con un decesso a seguito dei disordini, ma «si è davvero temuto, da più parti, che la situazione, a un certo punto, potesse andare fuori controllo». Con l’emergenza sanitaria e le misure restrittive adottate dopo le rivolte, le attività educative sono sospese e così Eduradio prova a recuperare quei momenti di formazione.

«In quel contesto - ricorda Bombarda - ci siamo chiesti in quale modo “varcare” le mura di quel quartiere cittadino, il carcere, mentre dappertutto l’emergenza imponeva la chiusura di qualsiasi luogo di incontro tra le persone e la sospensione di ogni attività “non necessaria”. Eduradio nasce “come tentativo di dare una “risposta d’emergenza” a un’emergenza che, dentro al carcere, è anche profondamente umana e sociale». Un tentativo messo in piedi da Centro per l’istruzione adulti (CPIA), Associazione volontari per il carcere (A.Vo.C), Il Poggeschi per il carcere, Associazione Zikkaron, Cappellania della Casa Circondariale ‘Rocco D’Amato’ di Bologna, il Garante comunale dei detenuti Antonio Ianniello e quello regionale Marcello Marighelli e che ha ricevuto il plauso anche di papa Francesco, il quale ha incoraggiato - come scrive in una lettera del 26 maggio scorso «i volontari, i collaboratori e tutte le realtà coinvolte nel significativo progetto, a proseguire l’apprezzata opera di prossimità e di sostegno alle persone carcerate ed ai loro familiari».