Fondazione Cesvi e Mondadori Store uniti per la protezione dell’infanzia

Sono passati 6 anni dall’avvio dell’iniziativa natalizia Impacchettiamo un sogno, realizzata da Fondazione Cesvi - organizzazione umanitaria che opera da 35 anni in Italia e nel mondo - in collaborazione con Mondadori Store, il più esteso network di librerie presente in Italia.

Una partnership di successo che negli anni ha coinvolto 4.500 volontari e volontarie nei Mondadori Store, per realizzare pacchetti regalo e sensibilizzare il pubblico a supporto dei progetti della Fondazione di protezione dell’infanzia in Congo e Zimbabwe e del programma di prevenzione e contrasto al maltrattamento infantile in Italia, nelle città di Bergamo, Bari e Napoli.

Grazie alla generosità dei clienti delle librerie Mondadori aderenti nelle principali città italiane è stato possibile raggiungere l’importante traguardo del mezzo milione di euro di raccolta fondi.

«​Siamo grati a Mondadori Store per avere scelto di accompagnare Fondazione Cesvi in questi anni nell’importante missione di proteggere centinaia di bambini in Italia e nel mondo, garantendo loro cure, istruzione, educazione e opportunità per costruire un futuro migliore», dichiara Roberto Vignola, Vice Direttore Generale di Fondazione Cesvi. «​Insieme ai nostri volontari, alla sensibilità dei clienti e alla collaborazione di molti store su tutto il territorio italiano, abbiamo raggiunto un grande risultato. Ma possiamo fare ancora molto per i bambini più vulnerabili e speriamo di percorrere ancora insieme questa strada».

«Questo importante risultato è per Mondadori Store motivo di orgoglio e soddisfazione. Grazie a questa collaborazione che da anni vede le nostre librerie a fianco di Cesvi abbiamo potuto offrire un supporto concreto a molte famiglie e bambini che vivono ogni giorno in un contesto di difficoltà. Un progetto che ci permette di ribadire il ruolo cruciale dell’educazione e della cultura nelle fasi della crescita per creare una visione del mondo diversa e migliore», dichiara Francesco Riganti, direttore marketing di Mondadori Retail.

Fondazione Cesvi, da sempre impegnata nel contrasto alla violenza su bambini e adolescenti nel mondo attraverso le Case del Sorriso, interviene in Italia dal 2017 con un programma nelle città di Bergamo, Napoli e Bari allo scopo di prevenire e contrastare i fenomeni di trascuratezza, maltrattamento e abuso ai danni di bambini e adolescenti. Gli obiettivi sono: creare spazi sicuri di ascolto per i bambini e adolescenti; fornire supporto psicologico appropriato individuale o di gruppo; attivare programmi di genitorialità positiva; formare i professionisti che si occupano d’infanzia e rafforzare il ruolo protettivo delle comunità.

A oggi il programma ha raggiunto oltre 1.380 bambini e ragazzi, che hanno usufruito di spazi di ascolto e/o percorsi di promozione del loro benessere; 660 genitori, che sono stati coinvolti in percorsi di genitorialità positiva e supportati con consulenze psico-pedagogiche e 559 professionisti (operatori e insegnanti), che sono stati formati per diventare ancora più efficaci nell’affrontare e prevenire il maltrattamento e la trascuratezza.

Attraverso questa pluriennale collaborazione Mondadori Store sostiene un progetto a favore di contesti socialmente difficili per offrire un contributo ulteriore all’educazione di bambini e ragazzi grazie alla partecipazione delle librerie della rete, che da sempre operano su tutto il territorio per promuovere la diffusione della cultura e dei suoi valori, essenziali per la crescita di tutta la comunità.