Le storie dei ragazzi di "Lavoro di Squadra" in una mostra online

I protagonisti sono 11 giovani che attraverso le fotografie si raccontano e mostrano la profondità nell’osservazione della realtà, la malinconia nel pensare a ciò che più manca e la passione nell'immaginare il futuro. L'energia e la speranza per un futuro migliore cercano di scacciare la negatività che ha contraddistinto quest'ultimo periodo, senza dimenticare gli insegnamenti tratti dall’esperienza della pandemia.

«​Il sostegno a Lavoro di Squadra conferma l’impegno di Zurich a fianco di ActionAid con iniziative mirate e concrete sul territorio, a supporto delle comunità” commenta Federica Troya, Head of HR and Services, Zurich Italia. “In questa iniziativa, i valori di diversity e inclusion che guidano il percorso professionale dei nostri dipendenti vengono messi al servizio dei più giovani: ad oggi circa 100 colleghi nei vari cicli hanno attivamente collaborato come mentori, allenatori, formatori, per orientare i ragazzi verso nuovi percorsi di studio e/o di lavoro. Questa esposizione non è stata solo utile ai ragazzi di Lavoro di Squadra ma ci ha anche consentito, sia individualmente che come organizzazione, di arricchire la nostra capacità di lettura e di interazione con la comunità in cui viviamo e operiamo».

Lavoro di Squadra è realizzato da ActionAid con il contributo di Z Zurich Foundation e in collaborazione con Fondazione Human Age Institute, A&I cooperativa sociale e Istituto Italiano di Fotografia. L’approccio di ActionAid si basa sul protagonismo giovanile, per consentire ai ragazzi e alle ragazze di essere attivamente coinvolti nella definizione e costruzione del proprio progetto di vita. Il percorso, ormai giunto alla sua terza edizione, punta all’inclusività di ragazzi e ragazze che vivono situazioni di fragilità e vulnerabilità, di natura economico-sociale, familiare e relazionale. Questa edizione ha presentato alcune novità, necessarie per rispondere al nuovo scenario economico, lavorativo e sociale causato dal COVID-19: sono stati dati in dotazione ai partecipanti tablet con connessione internet ed è stata inoltre svolta un’attività di alfabetizzazione digitale. La rimodulazione online del progetto ha dato riscontri molto positivi. Nonostante le difficoltà date dalla distanza, il livello di partecipazione è stato ottimo e i ragazzi e le ragazze hanno mostrato una grande motivazione e sono stati attivamente coinvolti nella definizione e nella costruzione consapevole del proprio progetto di vita. Complessivamente, in questi tre anni sono stati intercettati più di 200 giovani, principalmente del Municipio 9. Il 58% ha deciso di iniziare il percorso e tra questi il 79% lo ha concluso riprendendo gli studi, trovando un lavoro o iniziando corsi di formazione o tirocini in aziende.

Link per la visita guidata virtuale