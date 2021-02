Occasioni educative ai minimi termini: parte la Carovana pedagogica

Partirà lunedì 1° marzo la Carovana Pedagogica: un’occasione educativa al giorno, offerta online, accessibile a tutti e gratuita. È una delle azioni del progetto Rete CEET - Cultura, Educazione, Empowerment, Territorio selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Undici regioni, 46 partner, 11 poli culturali tra cui il Museo del vino di Barolo, il Teatro Carlo Felice di Genova e la Fondazione Paolo Grassi e altrettante scuole, con Arci come capofila. La Carovana Pedagogica – oggi rivisitata in forma digitale, almeno per il primo periodo - ha l’obiettivo di contrastare il rischio di isolamento al quale i bambini e i ragazzi sono soggetti in questo periodo, in un anno nel quale sono costretti a fare i conti con la sostanziale scomparsa di ogni luogo di apprendimento extrascolastico: teatri, cinema, palestre, concerti, musei…

Anche se solo online (per ora) la Carovana sarà un’occasione per offrire stimoli e momenti di incontro con il teatro, la musica, il corpo, le scienze e opportunità formative e di riflessione, allargandole potenzialmente a tutte le scuole e ai centri educativi d’Italia, oltre che alle famiglie e ai ragazzi. Tutto il progetto è pensato in presenza, «per noi è davvero fondamentale, non crediamo che si possa traferite la relazione educativa al computer», sottolinea racconta Vanessa Niri, ideatrice del progetto e coordinatrice del gruppo Infanzia, adolescenza e politiche educative di Arci. «È anche vero però che in questo momento a bambini e ragazzi sta mancando completamente la possibilità di relazione con figure educative diverse dagli insegnanti: gli attori, i cantastorie, i laboratoristi, gli artisti, tutto l’aspetto motorio… tutte quelle occasioni educative che fanno crescere sia a scuola sia fuori dalla scuola. Così abbiamo provato a mettere in questa piattaforma un’occasione educativa, al giorno, come una carovana che si sposta».

«Ogni giorno a un dato orario presenteremo in diretta un’occasione educativa, accessibile a tutti, gratuita. Ci saranno anche dei webinair alle 18, che affronteranno tanti temi, dai videogiochi alla sessualità della generazione z e anch’essi resteranno onile. Abbiamo coinvolto 500 persone, fra cui anche molti ragazzi, chiedendo loro cosa avrebbero voluto trovare online», dice Niri. Tutte le attività saranno fruibili dal sito www.arci.it e da www.percorsiconibambini.it. A dare il via alla Carovana Pedagogica web, il primo marzo alle ore 18, il webinar “Obiettivi e metodo, per una cultura pedagogica diffusa”, mentre il 2 marzo, sempre alle 18, l’appuntamento sarà con “Un anno di Dad, nei racconti di 4 ragazz*”: 4 studenti delle scuole superiori provenienti da quattro diverse regioni racconteranno il loro anno e come si sentono, senza mediazione degli adulti. «Prima che fossero gli adulti a parlare dei ragazzi, abbiamo voluto che fossero i ragazzi a parlare di loro stessi», sottolinea Niri.