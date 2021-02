Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: dalla transizione energetica la spinta per cambiare il Paese

Il successo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha insistito Becchetti, sarà deterninato dalla sua capacità di articolare e catalizzare senso orientandoci verso una transizione ecologica che, oramai, è stata sposata anche dai fondi più aggressivi come Black Rock.

Il tutto non potrà che avvenire in una nuova partnership pubblico-privato, che coinvolga in particolare alcuni ambiti strategici, come le PMI e il social housing, settore quest'ultimo in cui si concentra oltre il 70% degli investimenti impact.

«Il PNRR è d'altronde un acceleratore», ha spiegato Massimo Beccarello di Confindustria, «un acceleratore che ha bisogno di certezza di processi autorizzativi per le infrastrutture: su questo punto il Paese è ancora indietro». L'elemento della transizione è fondamentale per permettere alle imprese di adeguare i loro modelli produttivi verso un'econonomia low carbon. Ma, ha aggiunto Francesco Bicciato del Forum, lo è tanto a livello centrale, quanto a livello locale. Serve dunque una Pubblica Amministrazione attenta ai processi e, soprattutto, capace di cogliere le incredibili opportunità che si aprono, senza frenarle.