Re-Framing Home Movie diventa associazione

Si comincia il 26 febbraio con il film “Ciudad Lineal” di Riccardo Bertoia, che a partire dall’utopia urbanistica di Arturo Soria y Mata reinterpreta le trasformazioni della città di Torino vista attraverso gli sguardi dei cineamatori conservati dall'Archivio Superottimisti. Si prosegue con il libro d'artista di Bianca Maldini “n+n”, un viaggio nel tempo e nello spazio che nasce da un grande lavoro di ricerca su due fondi dell'archivio Cinescatti. La prima giornata si conclude con la presentazione di “Arbatax!!”, un film di Helena Falabino a cavallo tra sperimentazione e racconto, che mira a ricreare le dinamiche e le atmosfere di un sogno inspiegabile e sconvolgente, nato dalla residenza artistica presso la Cineteca Sarda di Cagliari.

L'evento prosegue il 27 febbraio con la presentazione di altre tre opere: “Sulle arie, sulle acque, sui luoghi,” un film al confine con la videoarte di Vittoria Soddu, intensa riflessione creativa che parte dalle vicende della campagna antimalarica realizzata in Sardegna dal 1946 al 1951. “Death of a Mountain” di Nuno Escudeiro, un film distopico, reportage politico e racconto personale dell'autore sul confine tra Italia e Francia tra le montagne di Bardonecchia precede l’ultima proiezione, “Le Vacanze” di Camilla Ianetti, film che dà voce all'universo di esperienze infantili grazie a un montaggio di materiali dedicati alle vacanze tratti dall'archivio bergamasco.

Il programma rappresenta un percorso variegato in grado di sviluppare e amplificare le potenzialità del cinema di famiglia. Una celebrazione del valore storico e del potenziale creativo degli home movies, che attraverso le opere dei giovani autori stimola ulteriormente la crescente attenzione da parte del mondo cinematografico nazionale e internazionale attraverso la presentazione nei più importanti festival di settore.

«Gli archivi dei film di famiglia per me sono il luogo fondamentale di ispirazione dove ritrovo, condensate in sequenze di fotogrammi già vissuti, già sognati, i miei propri sogni, ricordi, desideri. Sono la miniera inesauribile di un'intimità condivisa che si fa cinema. L'associazione è una straordinaria opportunità per lavorare insieme a questo grande cantiere» osserva Karianne Fiorini presidente dell’associazione e curatrice del progetto. «Quando il prezioso lavoro degli archivi di film di famiglia si apre ad altri sguardi e riflessioni, è lì che si alimenta quella scintilla (creativa) che produce nuove e sorprendenti interpretazioni della memoria (audio)visiva privata racchiusa in queste pellicole amatoriali. Questo il crocevia che unisce i percorsi di formazione Re-framing home movies all’omonima e neonata Associazione nazionale per la salvaguardia e la valorizzazione dei film di famiglia e delle memorie audiovisive private in una strategia di condivisione di pratiche, esperienze, visioni e rielaborazioni d’archivio».