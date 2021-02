Sefea con 1,25 milioni entra nel capitale di Kitenergy per l'eolico d’alta quota

Sefea Impact, prima SGR in Italia dedicata alla istituzione, promozione e gestione di fondi di investimento chiusi che adottano esclusivamente strategie di impact investing, per conto del Fondo Si – Social impact, investe 1,25 milioni di euro in Kitenergy Srl allo scopo di affiancarla nel processo di ricerca, sviluppo e commercializzazione di un innovativo generatore di energia eolica d’alta quota. Si tratta di un sistema a basso impatto paesaggistico che sfrutta la forza del vento per produrre energia elettrica mediante un aquilone vincolato ad un macchinario mobile. La commercializzazione dei primi impianti avverrà a partire dal 2023

«Siamo orgogliosi», ha sottolineato Massimo Giusti, presidente AD di Sefea Impact SGR SpA, «di contribuire alla sperimentazione e alla successiva commercializzazione di una tecnologia innovativa che, oltre a ridurre le emissioni di CO2, renderà possibile l’autosufficienza energetica ed il miglioramento della qualità della vita di molte comunità locali isolate. Penso che il nostro investimento dimostri in modo concreto come la finanza sostenibile possa contribuire a generare importanti impatti sociali ed ambientali, soprattutto in questo periodo di grave emergenza sanitaria ed economica».

Il Progetto permetterà di produrre importanti impatti socio-ambientali grazie alla riduzione delle emissioni di CO2, al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali isolate e al possibile utilizzo in situazioni di emergenza generate da calamità naturali.

«Salutiamo con entusiasmo», ha aggiunto Sebastiano Sella, Presidente di Kitenergy Srl, «l’ingresso di Sefea Impact SGR SpA nella compagine societaria. La visione e i valori di sostenibilità socio-ambientale condivisi alla base dell’operazione, si sposano perfettamente con la mia volontà di sostenere un’iniziativa di innovazione tecnologica potenzialmente dirompente. In un momento storico caratterizzato da grandi sfide ambientali e sociali, solo la giusta alchimia tra attori e mezzi, unitamente a una sincera volontà di giocare un ruolo determinante, contribuirà a indirizzare l’adozione di nuovi modelli di sviluppo. Per queste ragioni, a partire dal 2011, io e la mia famiglia abbiamo investito nello sviluppo di una fonte energetica rinnovabile e accessibile su scala globale, ritenendola un elemento di vitale importanza per le generazioni future. L’intervento finanziario, il supporto e la competenza messi a disposizione da Sefea dotano Kitenergy di risorse importanti per proseguire con determinazione lungo la roadmap tecnologica e conseguire gli ambiziosi obiettivi di breve-medio periodo»