900mila iscritti al collocamenti mirato, 145mila scoperture

Questa è una sintetica fotografia delle 310 pagine della Relazione. Ovviamente in questo momento fare il punto rispetto all’accesso al lavoro da parte delle persone con disabilità è fondamentale non solo per avere una fotografia del fenomeno e degli esiti delle politiche poste in essere, ma perché - come si legge nella presentazione - questa fotografia «rappresenta anche un punto di partenza, alla luce della crisi in corso, per una nuova fase di rinnovamento delle strategie di inclusione sociale e lavorativa in chiave non discriminatoria».

Vincenzo Falabella, presidente Fish, questi numeri cosa ci dicono?

Sono dati importanti, che vanno contestualizzati con il periodo a cui si riferiscono. La relazione è sugli anni 2016/2018 e abbiamo svito che gli iscritti al 31/12 sono aumentati nel corso del triennio. Naturalmente ci sono valutazioni specifiche da fare per aree geografiche, perché ancora una volta i dati hanno evidenziato che la possibilità di accedere al mondo lavoro si concentra nei territori industrialmente più avanzati. La maggior parte sono in Lombardia, mentre Calabria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta sono agli ultimi posti. È vero che la Valle d’Aosta è piccola, ma il fatto che siano occupate solo 896 persone con disabilità… è significativo. Molte persone con disabilità nelle aree meridionali non solo non lavorano ma non cercano nemmeno più lavoro e neanche si iscrivono più nelle liste del collocamento mirato proprio per la sfiducia nella possibilità di entrare nel mondo lavoro. Perché diciamolo, c’è ancora un pregiudizio: le persone con disabilità sono considerate ancora improduttive dal punto di vista del lavoro e questo porta le aziende a non investire in loro come risorse. Occorre investire e lavorare molto per cambiare questa cultura. Detto questo, è impensabile che una Relazione al Parlamento su tema così importante possa essere ferma al 2018, a tre anni prima rispetto al momento in cui viene presentata. Non dico che dovrebbe essere annuale ma almeno arrivare all’anno precedente.

Il triennio in esame è il primo in cui si vedono gli effetti delle modifiche introdotte dal Jobs Act nel 2015. Che bilancio si può fare?

La Relazione mostra che le assunzioni sono aumentate. L'Executive Summery della Relazione dice che dal 2009 al 2013 c’è una situazione di stallo, poi una leggera impennata, che aumenta dopo il 2015 e porta nel 2018 a circa 45mila avviamenti e 62mila assunzioni annue. Direi che questi numeri sono conseguenza del Jobs Act: la chiamata nominativa ha funzionato e il suo impatto si è visto già nel giro dei primi due anni. La riforma ha favorito il processo inclusivo delle persone con disabilità nel mondo lavoro. Le nostre organizzazioni lo chiedevano da anni, perché è evidente che una cosa è chiamare un numero e una cosa è chiamare la persona. Questa novità ha avvantaggiato sia il lavoratore sia i datori di lavoro, perché oggi si può mettere la persona giusta al posto giusto. Inclusione lavorativa non può più significare solo l’assoluzione di un obbligo ma il fatto che io investo su una persona perché quella persona, in un contesto agevolato, aperto, inclusivo, potrà raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Non assumo la persona in quanto disabile, ma perché ha le qualità necessarie per esser inclusa in quel posto di lavoro determinato. Questo è il cambiamento importante. Spesso con chiamata numerica dopo periodo di prova non c’era assunzione, perché la persona non era stata messa nelle condizioni di dare il massimo. Anche da questo punto di vista però è un peccato che manchino alla valutazione gli ultimi due anni. E ovviamente servirà poi un’analisi approfondita su quanto è accaduto nel 2020, con la pandemia. Naturalmente infatti oggi lo scenario è cambiato e tra le moltissime persone che sono precipitate in uno stato di forte preoccupazione anche sotto il profilo lavorativo, ci sono anche migliaia di persone con disabilità del nostro Paese. Fish tra febbraio e aprile 2020 ha svolto un’indagine (progetto JobLab) realizzata via web: gli esiti dell’indagine evidenziano che solo un quarto degli intervistati (25,7%) è occupato nel settore terziario, mentre il 23,7% lavora nella PA (al Sud 48%). Le competenze degli intervistati sono elevate: i laureati ammontano al 42% (50% tra le donne). A fronte di questo dato, un lavoratore su tre afferma di avere credenziali formative superiori a quelle effettivamente necessarie per svolgere il proprio lavoro.