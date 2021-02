È ora di dire “Mabasta” a bullismo e cyberbullismo

Intercettare il bullismo tra pari, tra compagni di classe è essenziale perché quando la richiesta di intervento e aiuto arriva agli insegnanti o ai genitori rischia di essere tardi.

Un energica azione per dire ‘Mabasta’ al bullismo, arriva dal mondo dello sport che quest’anno si è unito per la prima volta alla causa dei ragazzi pugliesi con la prima giornata nazionale - il 22 febbraio - dello sport contro il bullismo: «Siamo profondamente onorati ed entusiasti - ha detto inoltro Mirko Cazzato - di aver instaurato un partnership con la Lega Serie B. Sta dando credito e sostegno a dei “ragazzini” come noi e sta credendo nella nostra causa, questo ci fa pensare che c’è davvero del buono nel mondo e che anche per noi giovani c’è la speranza di essere ascoltati e di contribuire, nel nostro piccolo, a creare cambiamento e innovazione. Siamo fermamente convinti che, se davvero creiamo un’unica squadra e se scendiamo in campo con grinta e fermezza, questa importante partita contro ogni forma di bullismo e cyberbullismo può davvero essere vinta alla grande».

Un canestro nella cultura del rispetto e una schiacciata sui bulli

«Abbiamo deciso di coinvolgere lo sport in “1000 a 0”, un progetto partito ad agosto che sta coinvolgendo non solo la federazione calcistica dei professionisti di serie B, ma anche la pallavolo e il basket: lo sport è sensibile alle nostre parole e alla nostra battaglia», spiega il leader di Mabasta. Contro il bullismo si è aggregato anche il Comitato Italiano Paralimpico, «e ne sia felici perché crediamo che dai campioni dello sport paralimpico ci sia tanto da imparare per contrastare i bulli e la cultura del bullismo, ma siamo onorati del fatto che 33 Federazioni e Leghe sportive Nazionali e numerose squadre e team in ogni regione italiana si siano unite a noi il 22 febbraio e per tutto l’anno per vincere il bullismo». Lo infatti sport è fatica. Le donne e gli uomini di sport devono ogni giorno sfidare e vincere se stessi, il proprio corpo e la propria volontà, ma anche le proprie disabilità, allenamento dopo allenamento. «Così anche noi con le nostre attività vogliamo creare una cultura del contrasto al bullismo tra i giovani», conclude Mirko Cazzato.

Anche le app si schierano contro il cyberbullismo

I social non sono da demonizzare, ma da usare bene a partire dai ragazzi, con rispetto di tutti, sia degli utenti ma anche di coloro che non sono presenti su quella piattaforma o in quella chat e rischiano di essere loro malgrado oggetto o soggetto di bullismo: «Per questo la nostra idea è stata quella di usare un’applicazione per veicolare anche sugli smartphone contenuti di tipo sociale e di contrasto alla cultura del bullismo e in particolare del cyberbullismo», spiega Giulio Mancino, che ha contribuito alla creazione dell’app Sbullit Action.