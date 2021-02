La Toscana candida Domenico Giani per la presidenza nazionale

La candidatura per la presidenza nazionale di Domenico Giani (nella foto), è stata accolta con favore anche da Ugo Bellini presidente facente funzioni della Confederazione che ha inviato una lettera indirizzata agli organi confederali, alle articolazioni territoriali e alle Federazioni Regionali per spiegare il motivo del suo appoggio.

“In un momento complesso per il nostro movimento – ha scritto nella lettera Bellini – è con grande piacere e favore che ho ricevuto la notizia della disponibilità data dal fratello Domenico Giani per mettersi a servizio delle Misericordie proponendo la sua candidatura alla presidenza nazionale”. Secondo Bellini, Giani, con la sua esperienza, può davvero dare un contributo determinante al rilancio del movimento “rimettendolo – scrive nella lettera - al centro di ogni comunità e di tutto il Paese”.

Domenico Giani secondo Bellini, “saprà favorire il ritorno all’unita delle Misericordie nonché valorizzare all’esterno il movimento”. Per questo motivo anche il presidente Bellini auspica che questa significativa candidatura trovi la maggiore condivisione possibile “per quanto mi riguarda – conclude Bellini - tutto l’appoggio e la soddisfazione per la disponibilità del Fratello Domenico Giani”.