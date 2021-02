«Le parole sono ponti per capire che siamo unici e rari»

Come trasmettere i valori del rispetto, dell’inclusione, della solidarietà in ambito scolastico? «È importante», spiega il maestro Furci, «che si inizi presto a parlare di questi valori con i ragazzi, bisogna farlo coinvolgendoli». È importante soprattutto ora che le “classi omogenee” non esistono più, ma la scuola è diventato il campo della diversità e della differenza.

Trasformare questa diversità in unicità è importantissimo, ma come fare? «Lavorando, nel caso delle malattie rare lavorando con le paure, oppure affrontando il tema dello star bene con se stessi e con gli altri: penso che una cittadinanza attiva, inclusiva, socialmente responsabile inizi proprio dal lavoro sulle emozioni, negative e positive, in questo periodo particolare della vita».

Nel concreto, ci racconta ancora il maestro, «abbiamo letto in classe, tutti assieme, il libretto di Più unici che rari e, poi, abbiamo scelto insieme una tematica». Quest’anno, «poiché in classe stavamo approfondendo proprio il tema delle emozioni riguardo allo star bene assieme e con se stessi, ci siamo orientati sugli aspetti positivi delle emozioni: anche la paura, infatti, può essere positiva se impariamo a rapportarci con gli altri».

Il risultato? «Siamo partiti da tanti elaborati, con materiali diversi e, alla fine, abbiamo raggiunto un risultato molto pratico e collaborativo», spiega. Un risultato che ha aiutato a far emergere chi nelle attività ordinarie si trova più in difficoltà: «nessun competizione, ma tanta tanta gioia nel condividere, così abbiamo messo in rete i risultati del lavoro e anche colleghe e colleghi hanno cominciato ad appassionarsi al tema della rarità».

I kit didattici come quello di Più unici che rari sono importanti, perché permettono di andare oltre la routine. Innanzitutto, spiega ancora Giovanni Furci, «non sono attività fatte con lo scopo di valutare, ma di crescere insieme: dalla mia esperienza i bambini apprendono meglio perché non vedono queste attività come una cosa dovuta, ma come un gioco».

Ne sono prova i lavori (li potete vedere qui sotto) realizzati dai bambini: tempere, colori, emozioni, relazioni. La paura messa in gioco è una paura che scompare, la diversità diventa unicità.