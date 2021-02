Nuova vita al QT8! Così rinasce un quartiere

Si comincia dal week end 26, 27 e 28 febbraio dalle 9.00 alle 16.00 quando 20 studenti del biennio specialistico della scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, coordinati dalla prof.ssa Nada Pivetta, insieme agli artisti di Teatro Pane e Mate mescoleranno fiabe e realtà, città e foreste, uomini e donne con fate ed elfi. Nascerà infatti il “Bosco di Oberon” - dove William Shakespeare ambienta una delle sue commedie più celebri e meglio riuscite, “Sogno di una notte di mezza estate” – grazie a quattro distinti laboratori: dalla costruzione di mobiles sonori, specialità di Gianni Parodi alla creazione di figure antropomorfe negli alberi del parco del Monte Stella, guidati da Salvatore Fiorini, e poi sculture zoomorfe sospese sopra la piazza dell’Ex Mercato, condotti da Damiano Giambelli. Il quarto e ultimo “cantiere artistico”, sotto la guida degli scultori Narciso Bresciani e Nada Pivetta, porterà alla creazione di un bassorilievo in creta bianca semirefrattaria di 1 x 10 metri sulla balconata dell’edificio, simbolo del dialogo tra l’edificio stesso e il quartiere circostante. Verrà cotta nei forni della ditta Keraplan a 1220° per diventare materiale resistente anche agli agenti atmosferici. La tematica? Lo spazio abitativo e creativo in bilico tra realtà e sogno.

I lavori proseguiranno il week-end successivo, nell’ambito di Museo City, il 5 e 6 marzo - quando verrà inaugurata l’installazione artistica dei Viaggi di Giovannino Perdigiorno, un evento teatrale curato da Teatro Pane e Mate che aiuterà i cittadini ad avvicinare lo spazio del Mercato coperto come luogo di cultura: un bellissimo allestimento all’aperto - godibile in sicurezza anche in tempi di allerta Covid - ispirato alla poetica di Gianni Rodari. È un percorso ludico composto da dieci postazioni interattive rivolto a grandi e piccini. Ogni postazione conduce il viaggiatore a sperimentare esperienze diverse attraverso il gioco in un “viaggio di un giorno in dieci mondi” immaginari, tra realtà e fantasia. E ogni “viaggiatore” ha a disposizione un kit personale da usare in vari modi per agire sulle parti dell’installazione: un pennello magico, una bacchetta sottile con un gancio ad una estremità e un battente-cucchiaio dall’altra.