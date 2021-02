"Terre ritrovate", ritorna a fiorire l'ex granaio dell'antica Roma

Il direttore della Caritas di Cagliari, don Marco Lai, sottolinea che «si tratta di un progetto attraverso il quale abbiamo provato a sognare qualcosa di nuovo e importante per questo territorio periferico rispetto alla Città metropolitana di Cagliari. Ora presentiamo un piccolo punto di arrivo, il sito di e-commerce etico, ma la Chiesa diocesana ha fatto un cammino di ascolto delle comunità perché diventi davvero un’opportunità per un territorio in grave crisi demografica dopo la chiusura delle miniere negli anni ‘60. La nostra Diocesi vanta anche altre esperienze, come quella di Settimo San Pietro, dove siamo riusciti a far emergere i panificatori abusivi che facevano concorrenza sleale rispetto a chi stava nelle regole, nella legalità. Le nostre terre non sono soltanto un problema di memoria, bensì consentono di riscoprire saperi, sapori, benessere, con un ritorno alla filiera corta come insegnano la storia del pane e della pasta».

Franco Manca, presidente dell’impresa sociale “Lavoro Insieme”, spiega che «l’obiettivo di questa iniziativa ha lo scopo di valorizzare le imprese del territorio. Nei tre anni passati abbiamo preparato migliaia di pacchi dono che sono stati distribuiti in tutto il Gerrei. I prodotti locali sono stati poi venduti in mercati importanti, per esempio a Milano e Parma. Poi abbiamo sviluppato una serie di connessioni con i Gruppi d’acquisto solidale, con i quali contiamo di incrementare le vendite di formaggio, mirto, miele, pistoccu, pasta, semola. Siamo riusciti a seminare 4 ettari di grano che utilizzeremo per la seconda e terza lavorazione di questa materia prima, in un’ottica di percorso solidale. Ma noi speriamo di aver seminato soprattutto un po’ di speranza in questi territori, che per lungo tempo sono stati dimenticati e messi in condizioni di forte spopolamento e di scarsa natalità».