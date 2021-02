“Pedala!”, il corto che parla di Sindrome X Fragile

Nel cortometraggio Mario, dimostrando grandi capacità nel rievocare e mettere in scena se stesso, ripercorre una delle sue sfide: quella di imparare ad andare in bicicletta. Con lui, sua madre e suo fratello, per i quali la sfida di Mario si intreccia con altre sfide: quella di uscire allo scoperto - invece di restare in un “triste garage” - per mostrare al mondo le grandi capacità delle persone con Sindrome X Fragile. Quella di “dire X Fragile” ai propri figli senza ferirli, ma anzi facendo in modo che questa rivelazione apra la possibilità di vincere nuove sfide. Quella di farlo sorridendo e guardando in avanti, come ci mostra essere possibile la mamma di Mario e Matteo.

«Questo cortometraggio», commenta Alessia Brunetti, presidente della Associazione Italiana Sindrome X Fragile «rappresenta insieme un regalo e una sfida per la nostra comunità. Un regalo, che Mario ci fa insieme alla sua famiglia e che veicola speranza e fiducia nel futuro. E insieme una sfida, perché se ce la fa Mario, un bambino di 9 anni, a decentrarsi da se stesso e dalle sue difficoltà, per veicolare un messaggio di fiducia e speranza, come possiamo non dare il massimo noi? E quel “Pedala!” diventa un invito che Mario ci rivolge a rimboccarci le maniche, ad accogliere le nostre sfide, ad uscire allo scoperto e andare avanti, con caparbietà, fiducia e con bel sorriso. Quello di Mario».