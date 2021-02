Si teme per naufragio con 125 persone a largo della Libia

Da questa notte 125 persone alla deriva al largo delle coste libiche. Si teme per un possibile naufragio, come segnalato da Alarm Phone che riferisce di un gommone sgonfio con persone che sono già in mare e potrebbero essere annegate. Sulla scena nessun mezzo di soccorso da parte delle autorità, nè della cosidetta guardia costiera libica che si rifiuta di intervenire.

L'appello delle Ong che operano nel Mediterraneo centrale perché queste persone vengano salvate. Adesso.