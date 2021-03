Cristiani in Iraq: più forti del terrore

I cristiani sono stanchi di tutti questi conflitti che durano da anni. Davanti a tali sofferenze e di fronte a questa instabilità, alcuni sacerdoti e intellettuali ritengono che qui in Iraq non abbiamo più un futuro insieme e che dobbiamo dunque trovare un altro luogo dove vivere in pace ed essere liberi e sicuri. Per natura e per la loro educazione, i cristiani cercano la sicurezza e la libertà.

Dove ci sono questi due elementi, possono adattarsi.

Ma credo che sia un’utopia. Non si può compiere un esodo completo, partire tutti, in massa, per lo stesso luogo. Ho sentito qualche sacerdote dire: «Si potrebbe ricostruire una Qaraqosh nuova in Francia o in America». Ma ciò sembra impossibile, no? È una rottura, un taglio con la nostra storia, con la nostra terra. Si sa, la terra non è solamente la polvere. La terra sono io, la mia identità, la mia storia, il mio futuro, la mia terra promessa.

Sì, penso che noi dobbiamo trovare il modo di restare. Ci sono luoghi sicuri in Iraq, come la regione del Kurdistan: bisogna rifugiarsi lì. Si può trovare una soluzione, reclamare i nostri diritti ed entrare nel governo centrale o regionale per difenderli. Si possono ottenere molti diritti. La nostra presenza ha un senso! La nostra formazione, le nostre qualifiche, la nostra religione, la nostra morale, ci permettono di influire sui nostri concittadini. Non è per caso che noi ci siamo. Abbiamo una vocazione, portiamo un messaggio: la pace, l’apertura, il rispetto degli uni e degli altri, l’amore, il perdono, il dialogo e il lavoro insieme per una vita migliore, ecco che cosa possono offrire i cristiani come valori a tutta la società.