Le scelte sostenibili crescono, anche a tavola

«I temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale sono al centro di molte iniziative formative e numerose attività di ricerca dell’Università di Udine – sottolinea Renata Kodilja, referente Educazione, Gruppo di Lavoro Uniud sostenibile – La tappa udinese, appuntamento ormai tradizionale del Salone, rappresenta un’occasione per discutere e promuovere la sostenibilità dei sistemi bioeconomici e agroalimentari, con particolare attenzione alle realtà del territorio del Friuli Venezia Giulia. Alcuni temi come la gestione sostenibile delle risorse, la sicurezza alimentare, l’attenzione alla biodiversità del territorio, l’importanza delle filiere locali, rappresenteranno occasioni di iter-scambio tra esperti del nostro ateneo, all’avanguardia nella ricerca, e realtà produttive del territorio».

«La bioeconomia rappresenta un'eccellenza per il nostro territorio, così come per l'intero Paese – aggiunge Fabio Pettarin, Presidente Associazione Animaimpresa – Attraverso Animaimpresa siamo in contatto con molte aziende locali, che operano nel sistema agrifood e bioeconomico in genere, capaci di integrare la sostenibilità ambientale e sociale e di garantire eccellenze produttive. Il Friuli Venezia Giulia, inoltre, si sta adoperando per riconoscere a livello sistemico gli Obiettivi di Agenda 2030 delle Nazioni Unite, traducendoli in opportunità competitiva per le imprese».

«Salute, corretta alimentazione, qualità della vita sono argomenti centrali quando si parla di sviluppo sostenibile – afferma Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone – Mi fa piacere che nella tappa di Udine venga affrontato il tema della bioeconomia che si sposa bene con i principi della sostenibilità e in particolare con il concetto di circolarità. Una bioeconomia circolare e sostenibile richiede un approccio interdisciplinare perché coinvolge attori di settori tradizionali come l'agricoltura ma anche discipline innovative come la biotecnologia e la bioenergia».