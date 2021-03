REstart: al via il crowdfunding di Archè a sostegno di famiglie e giovani

Intergenerazionale per definizione, REstart è anche un progetto corale in cui ciascuno può dare una mano anche alle persone in difficoltà economica. Ognuna delle ricompense offerte da Fondazione Arché a chi sostiene il progetto, infatti, è un invito ad allargare gli orizzonti e a pensare ai più fragili: con una donazione si ottiene un’ora di servizio di babysitting e aiuto compiti per sè, ma anche per una famiglia in difficoltà economica. Per donare, basta collegarsi al seguente link https://www.produzionidalbasso.com/project/restart-ripartire-dal-futuro/ , selezionare la ricompensa e scegliere il metodo di pagamento preferito tra Paypal, carta di credito e bonifico bancario.

«Le associazioni e i giovani sono il traino della riqualificazione di un quartiere come Quarto Oggiaro», dice p. Giuseppe Bettoni, presidente di Fondazione Arché, che ha i propri uffici proprio nell’area alla periferia nord di Milano. «Investire sui più giovani, garantendo loro opportunità lavorative e formative, è il modo più efficace per consolidare questo cambiamento e assicurare un futuro migliore a zone delle città spesso trascurate: lo abbiamo fatto con il progetto dell’Atlante dei Talenti, proseguiamo ora, con l’aiuto di tutti, anche con REstart».

Foto di apertura scattata nei mesi precedenti alla pandemia