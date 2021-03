Vaccini, le dieci risposte che cerchi

Alcuni vaccini, come il russo Sputnik, non sono stati approvati per motivi politici

FALSO - Di fatto credo che sia possibile e auspicabile che in futuro, avendo bisogno di molti vaccini, domani non sia possibile vedere anche quei vaccini tra quelli approvati e utilizzabili. Non risulta però, ad esempio, per quello che riguarda Sputnik il fondo sovrano russo abbia presentato all'Ema alcun dossier. Al di là dei dati su quel vaccino che erano interessanti ma riguardavano solo 79 soggetti, non c'erano altre evidenze. Oggi con la pubblicazione sull'efficacia di Lancet abbiamo più chiaro il quadro sull'efficacia. Bisogna però tenere anche conto che i russi non sono una landa desolata e sicuramente stanno distribuendo a oltre 30 Paesi della propria area di influenza diretta. Significa che anche loro hanno esigenza di avere a disposizione il maggior numero possibile di vaccini. Non vedo perché non ci possa essere un accordo geografico sugli approvvigionamenti.