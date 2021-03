Cambiare il non profit: Dan Pallotta vs Stefano Zamagni

Dan Pallotta ha il sogno di «cambiare 400 anni di idee sbagliate sulle charity, idee sbagliate sì, che non risolvono i problemi». «Il sistema che abbiamo avuto finora non è stato in grado di risolvere i problemi, quindi non ci si può accontentare di tenere le cose così come sono», ha detto Pallotta. Vuole cambiare questo atteggiamento del donatore, come premessa per cambiare veramente le cose: «Dobbiamo fare outing con i nostri donatori, dire io non credo più a questo approccio, non dovreste farlo neanche voi». La sintesti è in questa frase: «Se pensate che la società non possa cambiare, non cambiate niente delle charity. Ma se vogliamo che qualcosa cambi nella società, dobbiamo cambiare le nostre charity».

Tanti i punti toccati da Pallotta, che ha dato forte carica e ispirazione alle migliaia di persone collegate. «Nel profit se produci più valore ti paghiamo di più, ma non vogliamo che il non profit paghi le persone per produrre di più e per portare un cambiamento sociale… Critichiamo tutti quelli che danno salari alti nel non profit senza chiederci che valore stanno producendo. Paghiamo i coach di football 9 milioni di dollari all’anno in college non profit, ma agli occhi delle persone sembra irrazionale se paghiamo qualcuno 1 milione di dollari per mettere fine alla povertà», ha denunciato Pallotta. Questo genera come potente effetto collaterale il fatto che le persone migliori scappano dal non profit, perché ogni essere umano ha la tensione al self interest e al bene comune ma se nel non profit diamo solo l’opzione bene comune, la gente migliore scapperà: «Nel profit si può avere tutto (perché è sbagliato pensare che nel profit non si contribuisce all’interesse collettivo), nel non profit solo metà, solo l’interesse collettivo». L’altro tabù è quello della pubblicità: «indispensabile per far sì che più persone donino e avere così molti soldi in più per la mia causa. Se non si può fare pubblicità… chi dona? Tutti fanno pubblicità, solo nel non profit vogliamo che si rimanga zitti. Ma come si può crescere in questo modo? Bisogna arrivare al pubblico, renderlo entusiasta del lavoro che fa il non profit, perché ci sono tantissimi problemi giganti che possono essere risolti solo da grandi organizzazioni ma senza poter lanciare appelli le organizzazioni resteranno sempre piccole e i problemi grandi non potranno essere mai risolti. Come può ciò essere buono?». Un esempio: «Cosa è meglio, investire 350mila dollari in un ricercatore che lavora a un progetto di ricerca o investire 350mila dollari in una iniziativa che ti porterà una raccolta fondi da 194 milioni? Ovvio che i soldi poi vanno investiti bene, ma se usati bene i soldi nel non profit si moltiplicano».