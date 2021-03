Il Festival pandemico mette al centro (per la prima volta) le modernità

Stasera parte il Festival di Sanremo. La prima edizione pandemica della kermesse canora. E da stasera la speranza è che si riesca a superare l'impasse delle polemiche sull'opportunità di fare lo spettacolo e i litigi mezzo stampa sulla presenza del pubblico all'Ariston. Sul palco salgono i cantanti e per qualche ora sarà finalmente la musica al centro dell'attenzione.

Come ogni anno c'è tanta ironia sul Festival. Sanremo è dai più maltrattato e considerato come un'espressione televisiva trash e irrilevante. Eppure, è bene ricordarlo, ancora oggi è l'evento musicale più importante (con buona pace dei vari X Factor e Amici) e determina in larga parte gli ascolti dell'anno. Le classifiche, da questo punto di vista, parlano chiaro.

Ecco perché è sempre molto interessante analizzare le selezione dei partecipanti e successivamente le canzoni. Se c'è una cosa che si può dire di questa edizione 2021 è che pur ricalcando alcune tradizioni e tic tipici dell'evento ligure, si sta imponendo un trend che è da capire quanto sia imputabile ad Amadeus piuttosto che al segno dei tempi.

La selezione di questa edizione propone uno schema ormai rodato che, tolte le immancabili nuove proposte, vede per quello che riguarda i big un mix di vecchie glorie (ormai desuete e al limite del fuori luogo) come Orietta Berti, cantanti da Festival (quei musicisti la cui carriera coincide quasi esclusivamente con la partecipazione a Sanremo – la chiamerei la quota Zarrillo) come Noemi, Arisa, Renga, Malika Ayane e Ermal Meta, proposte “cantautorato” (non sempre riuscite) come Max Gazzé, Bugo e Colapesce&Dimartino e la quota talent con Irama e Maneskin. Dall'anno scorso poi c'è spazio per l'universo rap, nella sua accezione più accessibile e pop, con Ghemon e Willy Peyote

Fuori da questo schema a mio avviso ci sono tre nomi, molto diversi tra loro, ma in egual modo sorprendenti: Coma_Cose, La rappresentante di lista e Madame.

Un dato per tutti e tre questi artisti riguarda il fatto che parliamo di proposte musicali che hanno nel loro punto di forza una voce e una presenza femminile iconica e dirimente. In secondo luogo, seppure con grandi differenze, si tratta di artisti che propongono testi molto distanti dal tipico cliché sanremese. Immaginari spesso acidi, con tante ombre oltre che luci e molto sinceri.

Coma_Cose